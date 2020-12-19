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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknik Servislere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak.

Ancak, yapılan değişiklik ile doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan müdahale mümkün olacak.

Düzenlemede, "Teknik servislerin değerlendirme/denetim işlemlerinin yerinde yapılması esastır. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlar oluşması halinde bilişim teknolojileri kullanarak uzaktan değerlendirme/denetimler gerçekleştirilebilir" ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknik Servislere Dair Tebliği'nde, araçlar ve bunların aksamları ile ilgili düzenleyici mevzuat kapsamında yer alan ürünler ile karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorların mevzuata uygunluğunu ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla görevlendirilecek teknik servisin taşıması gereken nitelikler ve yükümlülükler belirleniyor.