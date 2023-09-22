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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tekfen Holding 3 yeni şirket kuruyor - İş-Yaşam Haberleri

        Tekfen Holding 3 yeni şirket kuruyor

        Tekfen Holding, yenilenebilir enerji ile varlık ve taşınmaz yönetimi alanlarında üç yeni şirket kurulmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:44
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        Tekfen Holding 3 yeni şirket kuruyor
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        Tekfen Holding Yönetim Kurulu 3 yeni şirket kurulması kararı aldı.

        Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

        "Yönetim Kurulumuz,

        Yenilenebilir enerji çözümleri konusunda faaliyet göstermek üzere "Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş."unvanı ile 10 milyon TL tutarındaki sermayesinin tamamı Şirketimiz tarafından taahhüt edilecek bir şirket kurulmasına,

        Şirketimiz ve iştiraklerimiz bünyesindeki gelir getiren ve gelir getirme potansiyeli taşıyan taşınmazların yeni kurulacak olan"Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi A.Ş." şirketine devri için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

        Grup şirketlerimizden Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.'nin Derince'deki arsasının ve üzerinde yer alan fabrika binasının, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan ve sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek "Tekfen Derince A.Ş."ye aktarılmasına

        karar vermiştir."

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