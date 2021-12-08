Tediye ödemeleri ne zaman? sorusunun cevabı geldi. Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşte 2021 tediye ödemeleri ile ilgili detaylar...

TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK? 2021

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu. Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi. İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırılacak.

TEDİYE KİMLERE VERİLİYOR?



Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

TEDİYE NE DEMEK?



Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.

TEDİYE NEDİR?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor.

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için brüt 1275 TL olacak. İlave tediye kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.