Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.102,56 %-1,05
        DOLAR 41,6092 %0,17
        EURO 48,9902 %0,42
        GRAM ALTIN 5.192,50 %0,51
        FAİZ 39,22 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 63,46 %0,28
        BITCOIN 118.657,00 %0,91
        GBP/TRY 56,0885 %0,07
        EUR/USD 1,1749 %0,14
        BRENT 65,09 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 8.489,74 %0,51
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması

        TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında nominal tutarı karşılıklı 198 milyar lira ve 18 milyar dirhem olan swap anlaşması imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 14:21 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB) arasında Türk lirası (TRY)-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşması imzalandığı ifade edildi.

        Açıklamada bu anlaşmanın yanı sıra; biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin (TRY-AED) kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri de ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasını amaçlayan iki mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı. Bu anlaşmaların, finansal ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve ikili ticareti güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

        Anlaşma ve mutabakat zabıtlarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama tarafından, her iki tarafın üst düzey yetkililerinin hazır bulunduğu bir törende imzalandığı belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar TRY ve 18 milyar AED olarak belirlenmiştir. Anlaşma, finansal piyasalara yerel para birimi likiditesi sağlanmasını ve sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerin daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılarak iki ülke arasındaki finansal iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla ikili ticareti teşvik etmeyi hedeflemektedir.

        İlk mutabakat zaptı, sınır ötesi ödeme işlemlerinde Türk lirası (TRY) ile BAE dirhemi (AED) kullanımını teşvik edecek bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, her iki ülkede döviz piyasasının geliştirilmesi, ticari ve dış ödemelerin kolaylaştırılması, yatırımların artırılması ve ekonomik büyüme ve finansal istikrarın hızlandırılması amaçlanmaktadır. Mutabakat zaptı, özellikle bir yerel para birimi takas mekanizması kurularak her iki para biriminin cari hesaplar ve sermaye hesaplarındaki tüm işlemlerde kullanımının yaygınlaştırılmasını ve ortak hedeflere ulaşılması için bilgi ve deneyim paylaşımının derinleştirilmesini öngörmektedir.

        REKLAM

        İkinci mutabakat zaptı ise, her iki ülkedeki düzenleyici ve denetleyici gerekliliklerle uyumlu olarak sınır ötesi ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı ve yerel ödeme kartlarının kullanımını desteklemeyi amaçlamaktadır. Mutabakat zaptı ayrıca toptan ve perakende ödemeler için merkez bankası dijital parası platformlarının geliştirilmesi konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımını teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra mutabakat zaptı, Türkiye’deki FAST Sistemi ile BAE’deki anlık ödeme platformunun (Aani) entegrasyonunu öngörerek sınır ötesi finansal işlemlerin etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, birlikte işlerlik ve operasyonel etkinliğin sağlanması için iki ülkedeki elektronik sistemlerin ve geçiş altyapılarının bağlantılı hale getirilmesi öngörülmektedir.

        Başkanımız Sayın Dr. Fatih Karahan, “Bu anlaşmalar, her iki tarafın finansal iş birliğini ilerletmeye ve ikili ticareti yerel para birimlerini kullanarak geliştirmeye yönelik ortak taahhüdünü yansıtmakta ve daha kapsamlı ekonomik ilişkiler kurulması amacını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemektedir. Anlaşmalar, her iki ülkedeki paydaşlar arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini kolaylaştıracak yeni fırsatlar sunmaktadır. Ödemeler ve finansal teknoloji alanındaki uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılmasını ve finans sektöründe -yapay zekâ da dahil olmak üzere- ileri teknolojilerin benimsenmesini, her iki ülkenin ekonomik ve finansal çıkarlarına hizmet edecek şekilde hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz.” değerlendirmelerinde bulunmuştur.

        BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ise, “İmzalanan bu anlaşmalar, BAEMB ile TCMB’nin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, özellikle finans, finansal teknoloji ve sınır ötesi dijital ödemeler alanlarında, daha da güçlendirmek için birlikte çalışma taahhüdünü yansıtmaktadır. Sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerde yerel para birimlerinin kullanılması, maliyetlerin azaltılması ve işlem sürelerinin kısaltılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda her iki para birimi için döviz piyasasının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu da, ticaret hacimlerini ve finansal transferleri artırmaktadır.” değerlendirmelerinde bulunmuştur."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden gencin feci ölümü!
        Yardıma giden gencin feci ölümü!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Habertürk Anasayfa