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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 974 lira, 12 Ekim vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhalelere toplam 228 milyar 555 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 18, 8 Ekim bileşik faizi yüzde 19,68, 12 Ekim bileşik faizi yüzde 19,66 seviyesinde gerçekleşti.