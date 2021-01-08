TCMB Kırmızısı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yılı yeni logoyla karşıladı. Bankanın logosu ve kurumsal renkleri dün akşam turkuazdan kırmızıya döndü. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre yeni logo renginde Türk bayrağından ilham alındı.

TCMB Başkanlığına 7 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Naci Ağbal atanmıştı. Naci Ağbal, sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaparken, güçlü iletişim ve öngörülebilirlik gibi konularda piyasa dostu mesajlar verdi. Arka arkaya iki toplantıda politika faizini 675 baz puan artırarak yüzde 17'ye çekti. Piyasanın güvenini kazanan Ağbal daha ince detaylara yöneldi.

Yeni logoda kırmızı renk kullanıldı.

Eski logo turkuazdı.

2001 öncesi TCMB'nin resmi rengi lacivertti.

Lacivert daha sonra kırmızı bordo oldu.

TCMB'nin logosu 2018'de turkuvaza, 7 Ocak'ta da koyu kırmızıya döndü. Ağbal, Murat Çetinkaya döneminde turkuaza dönen rengi yeniden kırmızıya çevirdi. Çetinkaya 19 Nisan 2016- 5 Temmuz 2019 arasında TCMB başkanı olarak görev yapmış, 6 Temmuz 2019'da görevden alınmış ve Murat Uysal atanmıştı. 6 Kasım 2020'de görevden Uysal'ın yerine de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 Kasım'da Naci Ağbal atanmıştı.