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TCMB ile TBB arasındaki toplantı 23 Haziran'a ertelendi

Bloomberg HT Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla gerçekleştirmesi beklenen toplantının 23 Haziran Cuma gününe ertelendiğini bildirdi

Giriş: 19.06.2023 - 08:04 | Güncelleme: ABONE OL
TCMB ile TBB arasındaki toplantı ertelendi
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü, TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu. Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, böylece Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu.

Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.

Bakan Mehmet Şimşek’in 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.

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