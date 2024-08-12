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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası swap anlaşmasını yeniledi - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası swap anlaşmasını yeniledi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:49
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        Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yenilendi
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        TCMB'nin açıklamasında, anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı bildirildi.

        Swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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