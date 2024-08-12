Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı: Altımdaki don olmadığı için... - Magazin haberleri

        Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı

        Bazı meslektaşlarının sahne kıyafetlerini, 'Fazla cüretkâr olmakla' eleştiren Demet Akalın'ın benzer kıyafeti giymesi, sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Demet Akalın, geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetlerini fazla cüretkâr olmakla eleştirmişti.

        • 2

          Demet Akalın, transparan giyen meslektaşlarıyla ilgili şunları söylemişti: Hira, bir gün 'senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı.

        • 3

          Demet Akalın, hafta sonu İzmir Dikili'deki bir plajda sahne aldı. Geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne cüretkâr kıyafetlerini eleştiren Akalın, Gülşen'in kostümüne benzer bir kıyafet tercih etti.

        • 4

          Demet Akalın'ın mayo üzerine transparan bir elbise tercih etmesi akıllara Gülşen'i getirdi.

        • 5

          Tarzı yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Demet Akalın, bir takipçisinin; “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna kayıtsız kalmadı.

        • 6

          Demet Akalın, bir plajda konser verdiği için sahneye bikiniyle çıkmasında bir beis olmadığını, sık sık yaptığı gibi imla hataları ve anlam bozukluğu içeren cümlelerle ifade etti.

        • 7

          Demet Akalın şunları söyledi: Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlar giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim; eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Habertürk Anasayfa