Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı
Bazı meslektaşlarının sahne kıyafetlerini, 'Fazla cüretkâr olmakla' eleştiren Demet Akalın'ın benzer kıyafeti giymesi, sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi
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Demet Akalın, geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetlerini fazla cüretkâr olmakla eleştirmişti.
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Demet Akalın, transparan giyen meslektaşlarıyla ilgili şunları söylemişti: Hira, bir gün 'senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı.
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Demet Akalın, hafta sonu İzmir Dikili'deki bir plajda sahne aldı. Geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne cüretkâr kıyafetlerini eleştiren Akalın, Gülşen'in kostümüne benzer bir kıyafet tercih etti.
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Demet Akalın'ın mayo üzerine transparan bir elbise tercih etmesi akıllara Gülşen'i getirdi.
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Tarzı yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Demet Akalın, bir takipçisinin; “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna kayıtsız kalmadı.
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Demet Akalın, bir plajda konser verdiği için sahneye bikiniyle çıkmasında bir beis olmadığını, sık sık yaptığı gibi imla hataları ve anlam bozukluğu içeren cümlelerle ifade etti.
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Demet Akalın şunları söyledi: Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlar giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim; eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?