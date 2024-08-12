Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
İstanbul Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen bir kadına çarptı. Kazada cipin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Beşiktaş'ın Fulya Deresi Sokağı'nda dün saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattı.
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Aracın çarptığı D.K. adlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Araçtan çıkarılan 2 kişi yara almazken, D.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.
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Öte yandan, dört araca çarpan ve D.K.'nin ağır yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
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Kaza sırasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan P. ise Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğince gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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"ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"
Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.
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Kazada aracı hasar alan Turan Topal, "Olay saat gece 04.00 sıralarında meydana geldi. O sırada uyuyordum ve büyük bir gürültü duydum. Oğlum da bu binada oturuyor. Hemen beni aradı ve kaza oldu dedi. Ben de hemen aşağı indim. Ardından güvenlik kamerasına baktığımda Range Rover marka aracın yokuştan süratli bir şekilde inip araçlara ve bir kıza çarptığını gördüm. Benim aracıma da çarpmış. Arabada bayağı hasar var. O kız da yolda yürürken aracın çarpma sesini duyup kenara geçti. Gördüğümüzde yerdeydi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kızın sağlık durumunu bilmiyorum. Buradaki arkadaşlar genç kızı sedyeyle koyup yardım etti. Genç kız' “Beni Amerikan Hastanesine götürün” dedi. Sanırım ailesi Amerika'daymış. Takla atan araç büyük hasar aldı. İçinden çıkanlar oldu. Bir tanesinin de kaçtığını söylediler" diye konuştu.
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ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Kaza sesiyle uyandığını söyleyen Ahmet Yüksel, "Gece deprem oldu diye büyük bir görüntüyle uyandım. Bina çöktü sandım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kadının yerde yattığını gördüm. Acı içinde kıvranıyordu. Yanına gidip elini tuttum ve teskin etmeye çalıştım. Daha sonra da ambulansa haber verdik, sonra aracın içine baktım ve bagajdan çıktıklarına gördüm. Kadın Amerikan vatandaşı olduğu söyledi ve annesiyle babasının Amerika'da yaşadığını söyledi. Muhtemelen iç kanama vardı kadında. Polisler aracı kaldırdılar. Araçta iki kişi vardı ama biri gitti. Kaçtı diyelim. Çekici aracı kaldırdıktan sonra araçtan uyuşturucu madde düştü. Mahalleli kaçan şahsın elinde siyah bir poşetle gittiğini söyledi" dedi.