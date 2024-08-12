Bakan Bak'tan Paris 2024 açıklaması: Federasyonlar hesabını verecek!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda alınan sonuçların kendilerine önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların ardından olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Paris'te boy gösteren tüm sporculara teşekkür etti.

"İMKANLARI DOĞRU KULLANMAYANLAR HESABINI VERECEK"

Bütün sporcuların oyunlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini kaydeden Bakan Bak, "Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken, bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir." dedi.

REKLAM

"BEN DURUMA MADALYA ÜZERİNDEN BAKMIYORUM"

Oyunlar öncesinde bekledikleri performansın daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Ben bu duruma madalyalar üzerinden bakmıyorum. Buraya katılan bütün sporculara, teknik heyetlere, ülkemizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, İBB, ASKİ ve ENKA gibi bütün kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Rakibiniz de en az sizin kadar motive şekilde hazırlanıyor. Burada çok önemli gördüğüm bazı ilkler var. Bunların başında daha önce madalya almadığımız atıcılıkta madalya kazanmamız. Okçulukta takım halinde madalya almamız önemli. Genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli'nin ilk kez final yüzmesi bize umut veriyor. Sporcularımızın, hele hele madalya alan sporcuların arasında gençlerin olması bizi biraz daha umutlandırıyor. Milletimizi daha mutlu ve gururlu yapmak isterdik. Sporcularımız da aynı düşüncede olabilir. 3 gümüş, 5 bronz madalyamız var. 'Filenin Sultanları' olimpiyat 4.'sü oldu. Önemli rakiplerini geride bıraktı ama final aşamasında istedikleri sonucu alamadılar. Halterde Muhammet Furkan Özbek 4. oldu. 10'a yakın sporcumuz madalya maçına çıktı. Final yapan Ersu Şaşma bizi heyecanlandırdı. O finali yaşamak önemli bir tecrübe. Daha önce cimnastikte olimpiyata kota alamıyorduk. Takım olarak kıl payıyla finale kalamadık. Küçük bir puan farkıyla 9. olduk. Adem Asil'in biraz şanssızlığı oldu, Ferhat'ın özverisi var. Bu branşların gelişmesi için bu isimler önemli sporcular. Bizim bunları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hazırlık süreçlerinde federasyonların bizden olan her türlü talebini karşıladık. Bütçelerinde 2-3 kata varan destekler sağladık. Devlet olarak her türlü imkanı federasyon ve sporculara sunduk. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var. Bizim de tabii ki özeleştiri yapmamız gerekiyor."