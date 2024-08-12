Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!

Yunanistan Otelcilik Derneği tarafından kurulan platformun, yerel yönetimlerin sunduğu yardımlara ek olarak hizmet vereceği belirtilen haberlerde, Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ile Kifisia'daki Zirinia Spor Salonu'nun da vatandaşların konaklaması için açıldığı kaydedildi.