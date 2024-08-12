Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı! | Dış Haberler

        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!

        Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde dün öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Dumanlar Başkent Atina'ya kadar ulaştı, yetkililer vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 08:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle Parthenon tapınağının üzerinden dumanlar yükseldi.

        • 2

          Başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen dumanlardan dolayı, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.

        • 3

          Atina yakınlarında bulunan Varnava bölgesinde çıkan yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlere geçici konaklama sağlayacak özel bir platform kurulduğu bildirildi.

        • 4

          Yunanistan Otelcilik Derneği tarafından kurulan platformun, yerel yönetimlerin sunduğu yardımlara ek olarak hizmet vereceği belirtilen haberlerde, Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ile Kifisia'daki Zirinia Spor Salonu'nun da vatandaşların konaklaması için açıldığı kaydedildi.

        • 5

          Dün yaklaşık saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, 400'den fazla itfaiyeci, 110 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 15 yangın söndürme uçağı ve 9 helikopter müdahalede bulundu.

        • 6

          Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yangın nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi.

        • 7

          Bölgede rüzgarların fırtına şiddetine ulaştığını ve alevlerin yüksekliğinin 25 metreye ulaştığını aktaran Vathrakoyannis, polisin, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye ettiğini kaydetti.

        • 8

          Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

        • 9

          Yangın nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de tatilini kesip Atina'ya döndüğü bildirildi.

        • 10
        • 11
        • 12

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Kaliteyle kazandı ama...
        Kaliteyle kazandı ama...
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa