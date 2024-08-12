Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda muhteşem kapanış!
Türkiye'nin 5'i bronz ve 3'ü gümüş olmak üzere 8 madalya kazanarak 64'üncü tamamladığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi Stade de France'de yapıldı. Kapanış renkli görüntülere sahne oldu...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi Stade de France’de yapıldı.
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Seremoniye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile diğer yetkililer katıldı.
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Sporcuların madalyaları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach tarafından takdim edildi.
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Stade de France’te yürüyerek sporseverleri selamladı.
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Yürüyüşte, ülkemize bronz madalya kazandıran Taha Akgül bayrağımızı dalgalandırdı.
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