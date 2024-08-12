Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı

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Türkiye'ye 27 yılın ardından ilk kez doğrudan bir otomotiv yatırımı Çin'den gelirken, yapılan açıklamalar bu yatırımların devam edebileceğine işaret ediyor.

Hatırlanacak olursa, Çinli otomotiv markası ve aynı zamanda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan BYD, Temmuz ayında Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

BYD yatırımı neden önemli? Haberi Görüntüle

Bu yatırım kapsamında Manisa'da bir fabrika kuracak şirket, yılda 150 bin adet otomobil üretmeyi hedefliyor. Manisa'da üretilecek BYD modelleri, yüzde 100 elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (plug-in) olacak.

BYD'nin yatırım haberinin hemen ardından, bir diğer Çinli firma Chery'den de Türkiye'ye yatırım için olumlu sinyal geldi.

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Chery'nin off-road odaklı alt markası Jaecoo'nun Türkiye lansmanı önceki günlerde İstanbul Beykoz'da gerçekleşti. Bu etkinlikte, Chery'nin hem Türkiye hem de Çin'den üst düzey yetkilileri hazır bulundu.

İşte bu etkinlikte markanın Çinli üst düzey yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, şirketin olası Türkiye yatırımı gündeme geldi.

ORTAKLIK KONUSU MASADA

Geçtiğimiz hafta CNBC-e'den Emre Eser, Chery'nin Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için Samsun ve Manisa alternatiflerini değerlendirdiği, sürecin Eylül ayı ile birlikte netlik kazanacağını haberleştirmişti.

Jaecoo'nun İstanbul'daki lansmanına Çin'den katılım sağlayan Chery'nin üst düzey yetkilileri ise bu konu ile ilgili olarak Habertürk'e yaptıkları açıklamada, bahsi geçen 2 lokasyon haricinde diğer kentler üzerinde de araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Öte yandan, Çinli yetkililere şirketin olası Türkiye yatırımının bir ortak girişim (joint venture) modeli ile olma ihtimalini de sorduk.

Zira, önceki aylarda İspanya'da otomobil üreteceğini açıklayan Chery, Barselona'da Nissan'dan boşalan fabrikada yerel bir ortak ile üretim yapacak.

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Chery yetkililerinin bu soruya cevabı ise daha net oldu; "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık."

Bu açıklama, Chery'nin Türkiye'de bir fabrika açmayı kesin olarak düşündüğünü, fakat yatırım ile ilgili teknik ve finansal detayların netleştirilmeye çalışıldığı şeklinde yorumlanabilir.

PAZARDA 3'ÜNCÜ OLDU, YENİ MARKA GETİRDİ

Chery, 2023'te giriş yaptığı Türkiye pazarında sadece 3 SUV modeli ile 40 bin 590 adet satış rakamına ulaştı ve 2023'te Türkiye'de en çok satış yapan 10'uncu marka oldu.

Çinli marka, Ocak-Temmuz 2024 döneminde ise yerli üreticiler Renault ve Fiat'ın arkasından 41 bin 139 adet otomobil satarak en çok satış yapan 3'üncü otomobil markası oldu.

Şimdi ise şirketin yeni markası Jaecoo, C-segment SUV modeli '7' ile Türkiye'ye giriş yaptı.

Otomobil, Avrupa’da İngiltere, İspanya, İtalya ve Polonya'nın ardından Türkiye’de satışa sunuldu. 1.6 litre benzinli motor ile bayilerde yerini alan Jaecoo 7'ye önümüzdeki dönemde plug-in hibrit motor seçeneği de eklenecek.

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Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Türkiye markanın büyüme hamlesinin en önemli kesişim noktalarından birini temsil ediyor. Avrupa’da bugüne kadarki en yüksek hacimli JAECOO 7 teslimatının da ülkemize yapılmış olmasının da Türkiye’nin önemini ortaya koyması bakımından değerli buluyoruz. 7 bölgede 17 ilde ilk etapta 22 showroomla satış ve satış sonrası hizmeti vermeye başladık. Bu showroom sayısını ise 1 ay içinde 30’un üzerine çıkartmayı amaçlıyoruz" dedi.

Turan'ın verdiği bilgiye göre, önümüzdeki dönemde JAECOO 8 modeli de benzinli ve plug-in hibrit güç seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulacak. ÖNLEMLER İŞE YARADI Temmuz ayı itibariyle, Çin’den ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bir diğer deyişle, 2023’te Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu. Avrupa Birliği'nin de aynı dönemde Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında yüzde 38'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamasının, Çinli üreticileri harekete geçirdiği söylenebilir. Çinli otomobillere ek vergi getirildi Haberi Görüntüle Çinli otomobillere çekilen gümrük duvarının hemen ardından BYD'nin Türkiye'de fabrika kuracağını açıklamasını bu kapsamda değerlendirmek yanlış olmaz. Türkiye'de yapılacak üretim, hem Türkiye'de hem de Gümrük Birliği sayesinde Avrupa'da Çinli üreticilerin gümrük vergilerini aşması anlamına geliyor. REKLAM Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranlarının güncellenmesi de son dönemin dikkat çeken bir diğer gelişmesi oldu. Önceden yüzde 80 ÖTV dilimine giren plug-in hibrit modellerin gerekli şartlar sağlanması halinde yüzde 30 ÖTV'ye girebilecek olmasını, BYD'nin arkasından Chery gibi Türkiye'de üretim düşünen diğer Çinliler de göz önünde bulunduracaktır. 'ÖNCE AR-GE, SONRA FABRİKA' Son olarak, Chery'nin Çin'in Wuhu kentindeki genel merkezine Ekim 2023'te yaptığımız ziyareti de hatırlatmakta fayda var. Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak Haberi Görüntüle Bu ziyarette bir araya geldiğimiz Chery International Başkanı Zhang Guibing, "Türkiye'ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendiriyoruz. Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Ar-Ge merkezi ile başlayıp sonrasında fabrika yatırımını değerlendiriyoruz. Fabrika için Türkiye'den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerin de satış rakamlarına bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Görsel Habertürk'e aittir. Wuhu'da düzenlenen uluslararası bir konferansta, katılımcılara dünya haritası üzerinde Chery'nin yatırımları gösterilmiş, bu haritada Türkiye üzerinde bir Ar-Ge merkezi konumlandırılmıştı.