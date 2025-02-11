Ali Palabıyık: VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi - Futbol Haberleri

Ali Palabıyık: VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi - Futbol Haberleri

Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

Murat Fevzi Tanırlı: Murat Sancak, bu MHK'nın göreve gelmesinde en önemli etkenlerden birisiydi. Özellikle geçen sezon geçmiş MHK gitsin diye inanılmaz paylaşımlar yaptı.

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📺 Gözler Hakemde



🎙️ @muratftanirli: "Murat Sancak, bu MHK'nın göreve gelmesinde en önemli etkenlerden birisiydi." pic.twitter.com/DU1gljQlMy — HT Spor (@HTSpor) February 11, 2025

Ali Palabıyık: Ferhat Gündoğdu'nun neden göreve getirildiğini tüm futbol kamuoyu çok iyi biliyor.

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📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: "Ferhat Gündoğdu'nun neden göreve getirildiğini tüm futbol kamuoyu çok iyi biliyor." pic.twitter.com/BtahfyxsB0 — HT Spor (@HTSpor) February 11, 2025

Murat Fevzi Tanırlı: Oğuzhan Çakır, 45 yaşına kadar nasıl hakemlik yapacak? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk yumruğu yedirdin. Galatasaray ile inatlaştın, 3. kez verdin 2'nci yumruğu yedirdin.

Ali Palabıyık: Otomatik atama sistemi Oğuzhan Çakır'ı veriyor da Ali Şansalan'ı niye Fenerbahçe maçlarına atamıyor?

Murat Fevzi Tanırlı: 2021'deki Trabzonspor - Fenerbahçe maçından bu yana veremiyorsun. Bence ligin en formda hakemlerinden birisi Ali Şansalan. Derbiyi yönetecekse benim adayım Ali Şansalan.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ @muratftanirli: "Oğuzhan Çakır, 45 yaşına kadar nasıl hakemlik yapacak?"



🎙️ Ali Palabıyık: "Otomatik atama sistemi Oğuzhan Çakır'ı veriyor da Ali Şansalan'ı niye Fenerbahçe maçlarına atamıyor?" pic.twitter.com/xmBHlXia4X — HT Spor (@HTSpor) February 11, 2025

Ali Palabıyık: Mehmet Türkmen, VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi. Trabzonspor - Galatasaray yaşanan benzer bir pozisyonda maçında Ümit Öztürk'e sezonu kapattırmışlardı. İddialara göre Yunanistan'da koşuyu koşamadı ve bir sonraki teste kadar görev almaması gerekir. Avrupa

📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: "Mehmet Türkmen, VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi. Benzer bir pozisyonda Ümit Öztürk'e sezonu kapattırmışlardı. İddialara göre Yunanistan'da koşuyu koşamadı ve bir sonraki teste kadar görev almaması gerekir." pic.twitter.com/rEO4aPiXXS — HT Spor (@HTSpor) February 11, 2025