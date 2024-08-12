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        Haberler Dünya Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklama | Dış Haberler

        Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklama

        Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde gece saatlerinde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğü bildirildi. Rus yetkililer yangının Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise yangının Rusya tarafından çıkarıldığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.08.2024 - 08:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:26
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        • 1

          Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü bildirdi.

        • 2

          RUSYA: UKRAYNA'NIN İHA SALDIRILARI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

          Rosatom'dan Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle çıktığı belirtildi.

          Santralin soğutma sistemine önemli hasar veren saldırı sonucu çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu olay Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm olarak nitelendirilebilir." denildi.

        • 3

          Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy de yaptığı yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölge için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.

          Balitskiy, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

        • 4

          ZELENSKIY: YANGINI RUSYA ÇIKARDI

          Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı." ifadesini kullanmıştı.

        • 5

          Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

          Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu ve İHA saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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