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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Kaliteyle kazandı ama... - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Kaliteyle kazandı ama...

        Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Habertürk Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 12.08.2024 - 00:15 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:15
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        Süper Kupa'daki tarihi Galatasaray galibiyetinin ardından Süper Lig'deki ilk maçında Samsun deplasmanındaydı Beşiktaş. Rakip Samsun da yeni sezona yeni hocayla giriyordu ve geçen sezonun iç sahada en başarılı 5. takımı konumundaydı. Bu alanda Beşiktaş'ı da geride bırakmışlardı. Maç öncesinde bu tabloda tehlikeli gözüken deplasman Beşiktaş için öyle de başladı. Samsun'un Beşiktaş kalesine yoklamaları, 16. dakikada fileleri bulsa da ofsayt bayrağı havadaydı.

        Birkaç tehlikenin ardından ise Beşiktaş, derbinin ardından bir kez daha üst düzey yıldızlara sahip olmanın ne demek olduğunu anladı. 31'de Immobile orta alanda göğsüyle indirdi, Semih muhteşem bir pasla Rafa'yı kaçırdı. Portekizli yıldız önce klas bir kontrol sonra da aynı klaslıkta bitirişle Beşiktaş'ı ilk pozisyonda öne taşıdı. 5 dakika sonra ise bir başka "yeni" sahnedeydi. Masuaku'nun soldan ortasında Gabriel Paulista kafayı vurarak farkı ikiye çıkardı.

        İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda yine Samsun'un baskısı vardı. İlk yarıda sakatlansa da devam eden Paulista, ikinci devre yerini Necip Uysal'a bırakınca Beşiktaş bir anda geçen sezonki kabusu hatırlatan savunma hattına döndü. 59'da Bola direği geçemedi. Samsun tehlikeleri peş peşe gelse de ya çerçeve bulunamadı ya da Mert devredeydi. Giovanni van Bronckhorst'un oyuna hamleleri geldikçe Beşiktaş'ta pek de bir değişim olmadı. Yine de sezonun ikinci resmi maçı da gol yemeden kapatıldı.

        Beşiktaş galibiyetle başladı. Beşiktaş'ın 3 yabancı transferi de takımın kalitesini artırdı. Özellikle Rafa Silva, sahada bulunduğu her an fark yaratıyor. Evet, doğru ama Paulista'nın sakatlığı sonrası Necip'in girmesi, dakikalar ilerledikçe yapılan değişikliklerin oyuna etkisi, hala eksiklerin olduğunu da ortaya koyuyor. Yönetimin hamle yapması gereken alanlar belli. Saha içinin yanı sıra kulübenin de güçlenmesi şart. İyi oyun elbette önemli ama bu yenilenme sürecinde transferler bitene kadar kayıpsız gitmek daha önemli.

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