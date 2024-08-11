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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı! | Son dakika haberleri

        Cezaevi firarisi koca, çocuklarının yanında eşini bıçakladı

        Kayseri'de cezaevi firarisi ailesine dehşeti yaşattı. Gökhan Ü., tartıştığı eşi Y.Ü.'yü çocuklarının yanında bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Gökhan Ü., polis merkezine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:50
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        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
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        Kayseri'deki olay, saat 16:30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Saba Sokak'ta meydana geldi. Y.Ü çocuklarıyla birlikte çantalarını da alarak evden çıktı. O sırada eşi ile karşılaştı. Y.Ü. ile Gökhan Ü. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

        ÇOCUKLARININ YANINDA BIÇAKLADI

        Kavgada Gökhan Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Y.Ü.'yü çocuklarının yanında yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde kaçan Gökhan Ü., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Huzurlu Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Gökhan Ü. polis merkezine götürüldü.

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