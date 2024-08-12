Milyarder Jeff Bezos'un teknesinde Leonardo Dicaprio, Orlando Bloom ve Katy Perry
Dünyanın en zengin 3'üncü insanı olan Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez; Leonardo DiCaprio, sevgilisi Vittoria Ceretti ile Orlando Bloom - Katy Perry çiftini yatta misafir etti. Bezos ile Sanchez, sahile çıktıklarında bir işportacıyla ilginç anlar yaşadı
- 1
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile İtalya'nın Sardunya adasında tatil yapıyor.
Jeff Bezos, Forbes Dergisi'nin açıklamasına göre; 194 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı.
- 2
Bir ara ultra lüks yattan plaja inen Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez, bir işportacıyla karşılaştı. İkili, kendilerine elbise satmak isteyen işportacıya gülümsemekle yetinerek alışveriş yapmadı.
Çift, daha sonra teknelerine yöneldi.
- 3
Ünlü isimler, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in misafiri oldu.
-
- 4
Leonardo DiCaprio, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti ile Orlando Bloom - Katy Perry çifti yata gitmek üzere sahilde kendilerini bekleyen sürat teknesine bindi.
- 5
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, ünlü misafirleriyle birlikte öğle yemeği yedi.
- 6
Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti daha önce birlikte Sardunya tatilinin tadını çıkarırken görüntülenmişti.
-
- 7
Orlando Bloom ile Katy Perry çifti de 4 yaşındaki kızları Daisy'nin de yanlarında olduğu görüldü.
- 8
Jeff Bezos'un 127 metrelik ultra lüks yatının değeri yaklaşık 500 milyon dolar.