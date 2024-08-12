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        Haberler Magazin Son dakika: Emeklilere yüzde 30 indirim! Protokol imzalandı!

        Emeklilere yüzde 30 indirim

        Emeklilere sinema salonlarında yüzde 30 İndirim yapılmasını içeren protokol imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:28
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        Emeklilere müjde
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        'Emekliler Yılı' kapsamında emekliler için yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emeklilere sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda %30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından yapılan açıklamada; "Bu protokol çerçevesinde, emeklilerimiz, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından % 30 indirimli bilet alabilecekler. Bu indirim, emeklilerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına olanak tanıyacak. Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürecek ve bu tür iş birlikleriyle emeklilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz" denildi.

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        #Emeklilere yüzde 30 indirim

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