Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada jandarma uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti.
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Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde, 33 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç idaresindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yol kenarındaki bariyere çarptı.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücü Tunç ile 31 yaşındaki hemşire eşi Kamile İrem Tunç hayatını kaybetti.
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AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.
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