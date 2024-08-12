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        Haberler Gündem Güncel Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada jandarma uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:39
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          Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde, 33 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç idaresindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yol kenarındaki bariyere çarptı.

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          İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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          Kazada, sürücü Tunç ile 31 yaşındaki hemşire eşi Kamile İrem Tunç hayatını kaybetti.

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          AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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          Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.

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