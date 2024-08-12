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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlik rakamları açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi İşsizlik rakamları açıklandı

        Haziran 2024'te mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:13
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        İşsizlik rakamları açıklandı
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        TÜİK'in yayınladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,3

        İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.

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        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

        İşgücü 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %36,7 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,6

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,8, kadınlarda ise %23,2 olarak tahmin edildi.

        HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,0 SAAT

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

        ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,2

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 3,8 puan artarak %29,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.

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