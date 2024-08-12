İsrail İran saldırısı için tarih verdi: Geniş çaplı saldırı bekleniyor
ABD medyasına konuşan iki kaynağa göre İsrail istihbaratı, İran'ın Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e doğrudan saldırmaya hazırlandığını ve bunu muhtemelen perşembe gününden önce yapacağını düşünüyor.
İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Haniye'ye suikast düzenlemesinin ardından İran ve İsrail arasındaki tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. İran birçok kez İsrail'e cevap vereceğini belirtirken, İsrail istihbaratına göre İran'ın misillemesi perşembe gününden önce olacak.
ABD medyasına konuşan iki kaynağın İsrail istihbaratına dayandırdığı bilgiye göre İran saldırısı, perşembe günü yapılması planlanan rehine takası ve ateşkes anlaşması görüşmelerinden önce yapılacak.
Habere göre geçtiğimiz hafta boyunca İsrail istihbaratı İran'ın vereceği yanıtın zamanlaması ve niteliği konusunda henüz bir istihbarat sahibi değildi. Uluslararası baskı ve iç tartışmaların İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i İsrail'e yönelik misillemeyi ertelemeye, dizginlemeye ya da en aza indirmeye itebileceği düşünülüyordu.
İran'ın BM misyonu cuma günü, "Cevabımızın olası ateşkese zarar vermeyecek şekilde zamanlanacağını ve yürütüleceğini umuyoruz" dedi.
İsrail büyük çapta saldırı bekliyor
Ancak görüşme hakkında bilgi sahibi bir kaynak, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştüğünü ve İran'ın askeri hazırlıklarının büyük çaplı bir saldırıyı işaret ettiğini söylediğini aktardı.
Biden yönetimi, bölgede savaşı önlemek ve Gazze'de bir rehine takası ve ateşkes anlaşması sağlamak için yüksek riskli bir diplomasiye hazırlanıyor.
Pazar günü Hamas, ABD, Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşması konusunda perşembe günü yapılması planlanan son tur müzakereler için yaptığı daveti reddetmişti.
Kaynaklara göre İsrail istihbaratı hem Lübnan'daki Hizbullah'tan hem de doğrudan İran'dan saldırı bekliyor.
Hizbullah ve İran'ın saldırılarının İran'ın geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirdiği saldırıdan daha büyük olacağı ve İsrail'in merkezindeki askeri hedeflere füze ve insansız hava araçları fırlatılmasını içereceği bekleniyor.
İran'da iç tartışma
Gazeteye konuşan bir başka kaynak ise İran'daki saldırı kararının kesinleşmediğinin altını çizdi. Habere göre İran'daki iç tartışmalar devam ederken karar alma mekanizmasında her an bir değişim mümkün.
Kaynağa göre İran Devrim Muhafızları, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıdan daha sert ve daha geniş bir karşılık verilmesi için bastırıyor ancak İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve danışmanları şu anda bölgesel bir tırmanışın İran'ın çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanıyor.