İsrail İran saldırısı için tarih verdi: Geniş çaplı saldırı bekleniyor

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Haniye'ye suikast düzenlemesinin ardından İran ve İsrail arasındaki tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. İran birçok kez İsrail'e cevap vereceğini belirtirken, İsrail istihbaratına göre İran'ın misillemesi perşembe gününden önce olacak.

ABD medyasına konuşan iki kaynağın İsrail istihbaratına dayandırdığı bilgiye göre İran saldırısı, perşembe günü yapılması planlanan rehine takası ve ateşkes anlaşması görüşmelerinden önce yapılacak.

Habere göre geçtiğimiz hafta boyunca İsrail istihbaratı İran'ın vereceği yanıtın zamanlaması ve niteliği konusunda henüz bir istihbarat sahibi değildi. Uluslararası baskı ve iç tartışmaların İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i İsrail'e yönelik misillemeyi ertelemeye, dizginlemeye ya da en aza indirmeye itebileceği düşünülüyordu.

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İran'ın BM misyonu cuma günü, "Cevabımızın olası ateşkese zarar vermeyecek şekilde zamanlanacağını ve yürütüleceğini umuyoruz" dedi.

İsrail büyük çapta saldırı bekliyor

Ancak görüşme hakkında bilgi sahibi bir kaynak, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştüğünü ve İran'ın askeri hazırlıklarının büyük çaplı bir saldırıyı işaret ettiğini söylediğini aktardı.

Biden yönetimi, bölgede savaşı önlemek ve Gazze'de bir rehine takası ve ateşkes anlaşması sağlamak için yüksek riskli bir diplomasiye hazırlanıyor.

Pazar günü Hamas, ABD, Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşması konusunda perşembe günü yapılması planlanan son tur müzakereler için yaptığı daveti reddetmişti.