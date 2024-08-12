Spor yazarları Beşiktaş'ın Samsunspor galibiyetini değerlendirdi: Lige damga vuracak!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"LİGE DAMGA VURACAK"
MEHMET ÖZDİLEK: "İlk yarısı çok ilginç geçen maçta Beşiktaş, ilk 30 dakikada rölanti giden oyun olmasına rağmen kaliteli ayaklarıyla işi bitirdi. Paulista savunmayı toparlamış. Savunma liderliğini yapacak, bu tecrübe ve kalitesi var. Çıkana kadar da takımın en iyisiydi. Rafa Silva bu sene lige damga vuracak. Attığı golde Semih'in müthiş bir pası var ama orada öyle bir top kontrolü ve topla hızlanma var ki müthiş bir bitiriş. Dolayısıyla Rafa Silva, yeni transferler içinde sıralamada birinci oyuncu diyebilirim."
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"BAZEN BUNU YAPMALISINIZ"
GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş dün zor bir deplasmanda net bir skorla kazandı ancak iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır. Golü buldu, topu rakibe bıraktı skoru korumak istedi ifadesi de gerçeği yansıtmaz. Çünkü 1-0’a kadar olan süreçte de etkili oynayan ve Beşiktaş’ın üzerine gelen Samsunspor idi. Beşiktaş’ın 2-0’ı bulduğu bir maçta topu daha fazla ayağında tutup rakibe bu kadar şans vermemesi gerekiyordu."
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"SAMSUNSPOR'A YAKIŞMADI"
TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Tarladaki yıldızlar! Samsun son 20 yılda kendini aşan harika bir şehir. Spor tesisleri bakımından da bir çok ilimizden daha şanslı… Peki böyle bir şehirde, hem de ligin ilk maçında o zeminin hali nedir öyle! Hiç yakışmadı… Beşiktaş, ne Samsunspor ikisi de oynayamadılar zaten. Samsunspor'un ev sahibi olarak daha gayretli ve hırslı olduğunu gördük, Beşiktaş ise serinkanlı ve akıllıydı. Rafa Silva'nın tekniğini konuşturamaması bana göre öncelikle zeminin azizliğiyde."
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"KALİTEYLE KAZANDI AMA..."
OĞUZHAN GENÇ/HABERTÜRK: Beşiktaş galibiyetle başladı. Beşiktaş'ın 3 yabancı transferi de takımın kalitesini artırdı. Özellikle Rafa Silva, sahada bulunduğu her an fark yaratıyor. Evet, doğru ama Paulista'nın sakatlığı sonrası Necip'in girmesi, dakikalar ilerledikçe yapılan değişikliklerin oyuna etkisi, hala eksiklerin olduğunu da ortaya koyuyor. Yönetimin hamle yapması gereken alanlar belli. Saha içinin yanı sıra kulübenin de güçlenmesi şart. İyi oyun elbette önemli ama bu yenilenme sürecinde transferler bitene kadar kayıpsız gitmek daha önemli.
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"POZİSYONA HASRET KALDI AMA..."
BİLAL MEŞE/MİLLİYET: "Samsunspor’un transfer tahtası kapalı, kendi yağıyla kavruluyor! Beşiktaş ise üç yabancıyı kadrosuna kattı, döndüncüsü yolda... Hepsi nokta atışı... Zaten farklı Süper Kupa galibiyeti de, bunun en büyük göstergesidir. Nitekim Beşiktaş, Samsun’da 30 dakika bırakın pozisyon üretmeyi, rakip karşısında senkron tutturamadılar, savunmadan çıkarken zorlandılar, yoğun baskı nedeniyle oyun kurmaya, pozisyon üretmeye hasret kaldılar. Evet, Beşiktaş belki iyi oynamadı, ancak skor tabelası Kartal’ı işaret ediyor. Sezona başlangıçlar önemlidir, gerisi detaydır, kimse iyi oyuna bakmaz, varsa, yoksa üç puandır."
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"MUSTAFA SAMSUN'DA OLSAYDI"
UĞUR MELEKE: "Samsun’un oyunu, Beşiktaş’ın süperstarları var.” İlk 30 dakikada tek şut atamayan Beşiktaş, 5 dakikada birbirinden güzel iki golle maçın fişini çekti. İki sayıda da asistler gollerden güzel. Van Bronckhorst’un kariyerinde en fazla saygı gördüğü departman, “yıldızlardan üst düzey verim alması” idi. Feyenoord’da Kuyt, Elia ve Berghuis’ten nasıl verim aldıysa Beşiktaş’ta da süperstarlarla uyumu iyi."
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"İYİ RAKİPLERE ZORLANABİLİR"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Beşiktaş adına gecenin en güzel tarafı skordur. Dört büyük ve şampiyonluk adayı takımın karşılaştığı en iyi takım bence Samsunspor. Seyircisi ile evinde oynayan Samsunspor deplasmanından ilk maçta galibiyetle dönülmesi son derece değerli. Samsunspor, Beşiktaş ceza sahası içinde 20 kez topla buluşmuş. İleride bu durum problem çıkartabilir. Daha iyi rakiplere zorlanabilirsiniz."
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"KALİTESİNİ GÖSTERDİ"
FATİH DOĞAN/SABAH: "Beşiktaş kalitesini gösterdi" | 2023-24 sezonunu Türkiye Kupası ile kapatıp, yeni sezonu Süper Kupa'yı kazanarak açmak Beşiktaş için müthiş bir moral ve yeni sezon öncesi yüksek motivasyon oldu. Süper Lig'e Samsunspor galibiyetiyle başlanması, bu güzel fotoğrafın tamamlanması anlamına geliyordu. Öyle de oldu. Ancak zaferi getiren gollerin yeni transferler Rafa Silva ve Paulista'dan gelmesi transfer sürecini tamamlamaya çalışan yönetimin hem moralini hem elini güçlendirdi. Özellikle ilk golde Semih'in asistindeki derinlik ve güzellik kadar Silva'nın koşusu, kontrol ve gol vuruşu büyük kalite göstergesiydi. Oyun beklentilerin gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir gol organizasyonuydu. Beşiktaş, 2-0'ı bulmanın etkisiyle de olabilir Samsunspor'a gereğinden fazla topla oynama alanını ve pozisyonlar verdi. Bunda siyah-beyazlı takımın geniş alanda oynaması, stoperiyle forveti arasında 65-70 metre mesafede oynaması etkendi."
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"BEŞİKTAŞ'TA IŞIK VAR"
İBRAHİM YILDIZ/HABERTÜRK: Teknik direktör Bronckhorst, elinde sihirli değnek varmışçasına Beşiktaş’ı bir üst çıtaya taşımış. Eldeki kadroya 3 oyuncunun monte edilmesiyle yüzde yüz diyebileceğimiz farklılık gösterilmesinin herhalde tek nedeni teknik adam. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Öncelikle oyuncuların özgüveni artmış. Beşiktaş formasının ne anlama geldiğinin bilincine varmışlar. Geçen sezonun vurdumduymazlığı ortadan kalkmış. Kazanma arzusu tüm ekibe yansımış.
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"GÜZEL STAT VE ATMOSFER"
SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: "2024-25 sezonu ilk mücadelesi için Samsun'a giden Beşiktaş hem şehirde yaşayan Beşiktaşlılar, hem de futbolseverler tarafından muhteşem karşılandı. Oldukça centilmen bir futbol şehrine dönüşen Samsun'da tam da Samsunspor'a yakışan ufak tefek zemin problemleri dışında çok güzel bir stat ve atmosfer vardı. Nefis bir ilk yarı geçiren ve adeta defans hattının maestrosu olan Paulista sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda yerini görev adamı Necip'e bıraktı. İkinci yarıda Samsunspor yine maça çok iyi başladı ve neredeyse oyuna tamamen hakim oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önlem almak zorunda kaldı ve oyuncu değişiklikleri yaptı. Oldukça iyi bir futbol ortaya koyan Samsunspor'u ve galibiyetle evine dönen Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."
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"BUNU SÖYLEMEK ÇOK YANLIŞ"
MUSTAFA ÇULCU/FOTOMAÇ: "Milyon eurolara transferler yap ancak böyle zeminlerde futbol oynat. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip futbolumuza bu zeminler yakışmıyor. Maçta; 4. dakikada Paulista ciddi sakatlık yaşadı (ikinci yarı bu sebeple oyundan çıktı), yerde kaldı. Hakemin bunu fark edemeyip oyunu geç durdurması oyuncu sağlığı açısından deneyimine ve çağdaş hakemlik anlayışına yakışmadı. Hakemlere eğitimciler, "Maçın başı hemen karta girmeyin" diye tavsiyede bulunuyorlar ama bunda ısrar yanlış pozisyon net ise kart çıkmalı, dakika fark etmez çıkmalı...
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"NORMAL KARŞILAMAK LAZIM"
ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş'ın hayal ettiği bir sezon başlangıcı oldu. Süper Kupa'yı geçen sezonun şampiyonunu 5-0 mağlup edip aldı. Lige de 2-0'lık bir galibiyetle başladı. Geçen kötü sezondan sonra bu şekilde başlamak Beşiktaş adına çok iyi oldu. Orta alan oyuncuları topa çok fazla sahip olamadılar. Bu tarz yetenekli oyuncular biraz daha iyi olabilirdi. Teknik direktör de değişikliklerle skoru korumak istediğini gösterdi. Kapanıp, bu maçı kazanarak bitirmek istedi. Bunu da normal karşılamak lazım. Geçen sezon illaki anlatılmıştır. Bu da hocaya tedbirli olmayı göstermiştir."
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