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        Haberler Para TCMB enflasyon tahminini yükseltti - Para Haberleri

        TCMB enflasyon tahminini yükseltti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunu gerçekleştirdi. Erkan 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58 olarak açıkladı. Önceki raporda tahmin yüzde 22.3 olarak bildirilmişti. 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.8'den yüzde 33'e, 2025 beklentisi ise yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:35
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        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
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        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Ankara'da yılın 3. Enflasyon Raporu'nu sundu.

        İşte TCMB Başkanı Erkan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık.

        -Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecek.

        -Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edeceğiz.

        'İYİLEŞMEYİ 2024'ÜN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HİSSEDECEĞİZ'

        -Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeyi 2024'ün ikinci çeyreğinde hissedeceğiz.

        -2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır.

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        -Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir.

        -Enflasyondaki gerilemede döviz kurundaki istikrar ve gerileyen küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Geniş kapsamlı gösterge seti Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenmeye işaret etmiştir.

        -Göstergeler tüketimde ivmelenmeye işaret etmiştir. Toplam arz ise daha ılımlı seyretmektedir.

        -Toplam talep koşulları enflasyonist düzeyde seyretmektedir. Talebin arzdan daha hızlı gelişmesi enflasyon üzerinde risk oluşturmaktadır. Çıktı açığının kapanması dezenflasyonun önemli bir süreci olacak.

        -Seçici kredi adımlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz.

        -Yılın ikinci yarısında cari işlemler dengesinde belirgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz.

        'ÜCRET ARTIŞLARININ ÇOĞU FİYATLARA ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AYDA YANSIYACAK'

        -Ücret artışlarının çoğu önümüzdeki birkaç ayda fiyatların çoğuna yansıyacaktır.

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        -Hizmet enflasyonu mal enflasyonuna göre katılık arz etmektedir. Yayılım endeksi hizmet endeksi için tarihsel ortalamayı aşmaktadır.

        -Parasal sıkılaştırma süreci döviz kurundaki istikrarı destekleyecektir. Dezenflasyon enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla hızlanacaktır.

        -Fiyat istikrarı makro istikrarın olmazsa olmazıdır.

        -Enflasyon beklentileri de katılık göstermekte ve bir süredir yükselmektedir. Tüm araçlar enflasyon hedefe düşene kadar kullanılacaktır.

        -Sıkılaştırma adımları sonrası mevduat faizleri 12 puan gerileyerek yüzde 30 seviyelerine geldi.

        -Makro ihtiyati çerçevedeki sadeleşme politika faizinin etkinliğini artırmıştır.

        -Seçici kredi adımlarımızla kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Parasal sıkılaştırma sürecinde kademeli faiz artışlarını miktarsal sıkılaşma ve seçici kredi adımlarıyla daha bütünsel hale getiriyoruz.

        -Mevduat faizleri enflasyon beklentileri ile uyumlu seviyelere geldi. Mevduat faizlerinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede olmasını önemsiyoruz. Bu yüzden miktarsal sıkılaştırma kararı verdik. Zorunlu karşılık adımıyla sistemden 450-500 milyar TL çekilecektir.

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        'KUR OYNAKLIĞI GERİLEMEKTEDİR'

        -Rezervler Haziran'dan beri güçlü bir artış göstermektedir. Rezervlerimiz 113 milyar doların üzerine yükselmiştir.

        -Risk primimizde de olumlu bir seyir izlenmiştir. Risk priminin düşüşle Haziran'dan bu yana 1,5 milyar dolarlık portföy girişi gerçekleşmiştir.

        -Kur oynaklığı da gerilemektedir.

        -Para politikamızın piyasalar üzerindeki olumlu etkileri olduğunu görmekteyiz.

        ENFLASYON BEKLENTİSİNDE SERT REVİZYON

        TCMB Başkanı Erkan 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58 olarak açıkladı. Önceki raporda tahmin yüzde 22.3 olarak açıklanmıştı. 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.8'den yüzde 33'e, 2025 beklentisi ise yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktı.

        Merkez'in 2023 ortalama ham petrol fiyat tahmini 78.1 dolardan 79.4 dolara çıktı. 2023 yıl sonu gıda enflasyon tahmini ise yüzde 27.9'dan yüzde 61.5'e yükseldi.

        'BENDEN HİÇBİR ZAMAN SİYASİ BİR AÇIKLAMA ALMAYACAKSINIZ'

        Sunumun ardından soru-cevap kısmına geçildi. Burada Hafize Gaye Erkan yöneltilen bir soru üzerine "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman hiçbir siyasi bir açıklama almayacaksınız. Uğraşmayalım o yüzden sorularda" ifadelerini kullandı.

        TCMB Başkanı Erkan'ın soru-cevap bölümünden öne çıkan açıklamaları:

        -Faiz artırımlarını ekonomiye zarar vermeden sürdüreceğiz.

        'BÜTÇEDE KKM OYNAKLIĞI OLMAMALI'

        -Kredi kısıtlamalarındaki düzenleme enflasyon ve ithalat kalemi için önemli. İlk amacımız fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele.

        -Merkez Bankası güven, istikrar ve şeffaflık prensipleri doğrultusunda, tamamen verilere dayalı ve tam bir koordinasyon içinde karar verecektir.

        -Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakılmalı.

        -Ticari kredilerde toparlanma görüyoruz.

        -Bütçede KKM oynaklığı olmamalı. Sayın Bakanın bu konudaki görüşüne katılıyoruz.

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