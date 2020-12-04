Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 33 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhaleye 80 milyar 420 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.