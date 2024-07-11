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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon dönemi başladı - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon dönemi başladı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yaptı. Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran TCMB Başkanı Karahan,, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor" dedi. Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:37
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        "Dezenflasyon dönemi başladı"
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        Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaptı.

        Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti.

        Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor." dedi.

        Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi.

        Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti.

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        Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı.

        TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.

        "CARİ DENGE İYİLEŞMEYE DEVAM EDİYOR"

        Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

        Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3,8 puan azalarak yüzde 71,6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

        Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti.

        Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.

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