TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın agresif politikalarının hızla yükselen enflasyonu düşürmeye başlamasıyla birlikte, artan fiyatlarla mücadele için sıkı duruş politikasını sürdüreceğini söyledi.

Karahan, Reuters'a yaptığı açıklamada "Sıkılığı koruyacağız ve veriler ile beklentilerin enflasyon azaltma yolumuzla uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz. Bu konuda kat etmemiz gereken daha çok yol olduğunu düşünüyoruz" dedi. Karahan verdiği röportajda, "Aylık enflasyonun temel eğiliminde önemli, sürdürülebilir ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz. Enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlıyız" dedi.