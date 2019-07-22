Yaz ve tatil ayrılmaz ikili. Tabii yazın gelmesiyle birlikte bir çok insan tatil için yollara çıkmış durumda. Seyahat etmek; daha önce hiç görmediğimiz yerleri, farklı kültür ve lezzetleri keşfedebileceğimiz deneyimleri bize sunuyor. Günümüzün değişen tatil anlayışlarıyla birlikte artan yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde güvenlik ve güvende seyahat daha da önem kazanıyor. Sigortacılar vatandaşların güvenliğini sağlayabilmek için Seyahat Sağlık Sigortası hizmeti sunuyor. Seyahatlerde başımıza gelebilecek olası aksiliklere karşı bizi güvence altına alan Seyahat Sağlık Sigortalarıyla ilgili detaylı bilgileri Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman anlattı.

SİGORTALININ NAKLİNİ DE İÇERİYOR

-Seyahatlerimiz sırasında başımıza hiç ummadığımız aksilikler gelebiliyor. Özellikle de yurt dışında bu sorunlara çözüm bulabilmek daha da zor olabiliyor. Seyahat Sağlık Sigortası seyahatte karşılaşabileceğimiz hangi riskleri güvence altına alıyor?

Güneş Seyahat Sağlık Sigortası ürünü ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde başınıza gelebilecek sağlık sorunlarını güvence altına alıyoruz. Bu güvencelerden kısaca bahsetmek gerekirse; yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, ilaç gönderilmesi organizasyonu, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması, tarifeli uçuşlarda check-inden geçirilmiş bagajın kaybolması, zarar görmesi ve çalınması, vefat durumunda nakil ve acil mesajların iletilmesi gibi birçok riske karşı müşterilerimizi teminat altına alıyoruz. Seyahat Sağlık Sigortası'ndaki teminatlar; tüm dünya, Avrupa ve Türkiye’de geçerli olmakla birlikte alternatifli olarak müşterilere sunuluyor. Bu ürünün güvence kapsamı ile ilgili detaylı bilgi almak için tüketiciler Güneş Sigorta acenteleri ve www.gunessigorta.com.tr adresini ziyaret edebilirler.

ÖZEL HASTANELER KAPSAMDA

Seyahat Sağlık Sigortası gittiğimiz ülkedeki hastaneler ücretli olsa dahi tüm masraflarımızı karşılıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu acil durumlar ürünün teminat kapsamında yer alıyor. Acil durumlara kısaca değinmek gerekirse; kapsam dışı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği durumlarda sigortalının hayatını riske sokan durumları kapsıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kalp krizi ve ciddi ritm bozuklukları, astım krizi ve akut solunum yetmezliği, trafik kazası, suda boğulma, göz yaralanmaları ve trafik kazası gibi pek çok önemli risk acil durum kapsamında değerlendiriliyor.

REFAKATÇİNİN MASRAFLARI DAHİL

-Seyahat Sağlık Sigortası'na ne kadar bir ücret karşılığında sahip olabiliriz?

Çok cüzi fiyatlarda Seyahat Sağlık Sigortası'na sahip olunabiliyor. Yaklaşık 6.25 Euro’dan başlayan primlerle seyahat sırasında karşılaşabileceğiniz riskleri güvence altına alabilirsiniz.

-Seyahatte sağlık poliçesinin kaza, sağlık teminatları dışında bagaj kaybı, refakatçi desteği, cenaze nakli gibi pek çok teminatı daha bulunuyor. Bu teminatlardan bahseder misiniz?

Seyahat ürünümüzle, seyahat esnasında sıklıkla karşılaşılan bagaj kaybı, bagajın zarar görmesi ve çalınması durumunda 250 Euro tutarında teminat sağlıyoruz. Ayrıca, seyahat esnasında sigortalımızın 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiğinde, bir aile bireyinin hastanede refakatçi olarak bulunması sigorta kapsamındadır. Refakatçi kişinin uçak bileti ve 4 gün konaklaması poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanır. Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde; Cenazenin ikametgah adresine nakli poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat kapsamındadır.