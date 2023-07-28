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        Haberler İş-Yaşam Tat Gıda'nın satışında ikinci aşamaya geçildi - İş-Yaşam Haberleri

        Tat Gıda'nın satışında ikinci aşamaya geçildi

        Koç Holding, Tat Gıda satışında uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 11:23
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        Tat Gıda'nın satışında ikinci aşamaya geçildi
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        Koç Holding, Tat Gıda Sanayi (Tat Gıda) paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattığını durdu.

        Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi AŞ (Tat Gıda) tarafından 22 Mayıs tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle, şirketimizin sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı, konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı ve ön çalışmalara başlandığı ancak söz konusu tarihte somut bir karar alınmadığı kamuya duyurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin, alım konusundaki istekleri, stratejik yaklaşımlarının Tat Gıda'nın mevcut değerleri ve büyüme potansiyeli ile uyumu, finansal pozisyon ve ödeme güçleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirildiği, uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildiği aktarıldı.

        Koç Holding'in Tat Gıda'da yüzde 43.65 oranında payı bulunuyor. Firmanın hisselerinin yüzde 41'i ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

        DARDANEL TEKLİF VERME KARARI ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

        Dardanel Önentaş 20 Temmuz tarihinde Tat Gıda'da hisse alımı için teklifte bulunma kararı aldığını açıklamıştı.

        Dardanel'den söz konusu tarihte KAP'a yapılan açıklamada, "Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak pay satın alma teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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