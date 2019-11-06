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Taşıt kredisi hesaplama! Araç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 0.49'luk kampanyalar

“Taşıt kredi hesaplaması nasıl yapılır” sorusu araç almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Kimileri 2. el araç almak isterken kimisi de sıfır bir araç için uygun kredi koşullarına bakıyor. Peki Taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? Araç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

06.11.2019 - 09:54 | Güncelleme: Para
Taşıt kredisi hesaplama

Ev, araç alma hayali kuran veya borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok tüketici ne kadar oldu sorusuna kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası’nın 2019 yılı son faiz indirimlerini açıklamasının hemen ardından birçok özel ve devlet bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bu makalemizde taşıt kredisi faiz oranları son durumunu sizler için araştırıp hazırladık...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI BANKA BANKA

Kredi AdıFaiz OranıMinimum VadeMaksimum Vade
Halkbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri (Ticari Araçlar)0,69%36 Ay60 Ay
Halkbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri (Binek Araçlar)0,69%18 Ay36 Ay
Vakıfbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Ticari Araç)0,69%36 Ay60 Ay
Vakıfbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Binek Araç)0,69%18 Ay36 Ay
Ziraat Bankası Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Ticari Araç)0,69%36 Ay60 Ay
Ziraat Bankası Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Binek Araç)0,69%18 Ay36 Ay
Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi1,17%3 Ay60 Ay
Vakıfbank 0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI1,17%3 Ay60 Ay
Akbank 0 KM TAŞIT KREDİSİ1,17%3 Ay60 Ay
Ziraat Bankası Taşıt Ürün Paketi1,19%3 Ay48 Ay
Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi1,19%3 Ay60 Ay
Akbank 2. El Taşıt Kredisi1,19%3 Ay60 Ay
Türkiye İş Bankası 0 KM. Binek - Taşıt Kredisi1,19%1 Ay60 Ay
Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi - 2.El Taşıt1,20%3 Ay60 Ay
ICBC Turkey Taşıt Kredisi1,28%3 Ay60 Ay
Türkiye İş Bankası 2. El Binek - Taşıt Kredisi1,28%1 Ay60 Ay
Alternatif Bank Taşıt Kredisi1,35%1 Ay48 Ay
Yapı Kredi Taşıt Kredisi1,39%1 Ay48 Ay
Yapı Kredi 2. El Taşıt Kredisi1,39%1 Ay48 Ay
Garanti BBVA 0 KM Dijital Taşıt Kredisi1,44%1 Ay60 Ay
QNB Finansbank Taşıt Kredisi1,45%3 Ay48 Ay
Garanti BBVA 2. El Dijital Taşıt Kredisi1,49%3 Ay60 Ay
Fibabanka Taşıt Kredisi (2. EL)1,49%3 Ay60 Ay
Fibabanka Taşıt Kredisi (0 KM)1,49%3 Ay60 Ay
Burgan Bank 0 KM TAŞIT KREDİSİ1,74%3 Ay60 Ay
Burgan Bank 2. El Taşıt Kredisi1,76%3 Ay60 Ay
HSBC Taşıt Kredisi1,79%3 Ay48 Ay

 

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