05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DACIA
Ekim ayına özel kampanya hazırlayan markarlar arasında yer alan Dacia, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı seçeneği sunuyor.
Markanın hafif ticari Dokker modelinde 50 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneği ayrıca 3 bin TL takas indirimi mevcut.
Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1.36 faiz oranı bulunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında hurda teşvikli Sandero ECO-G 80 bin 900 TL’den, Lodgy ECO-G ve Logan ECO-G 89 bin 900 TL’den, Duster ECO-G ise 91 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
CITROEN
Fransız üretici Citroën, SUV modeli C5 Aircross'u, 204 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneğiyle satışa sunuyor.
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