C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysée 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim bulunuyor.