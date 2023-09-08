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        Haberler Ekonomi Borsa Tarkim halka arz sonuçları! Eylül 2023 Tarkim kaç lot dağıttı, borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Tarkim halka arz sonuçları! Tarkim kaç lot dağıttı, borsada ne zaman işlem görecek?

        Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemleri 5-6 Eylül tarihlerinde tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Tarkim halka arzında sonuçlar açıklanırken, yatırımcılara lot dağıtımı aracı kurumlar tarafından yapıldı. Hatırlanacağı gibi 'TARKM' hisse adıyla halka arz edilen Tarkim, 1 TL nominal değerli payları, 107,5 TL sabit fiyattan satışa sunulmuştu. İşte Yıldız Pazarı'nda işlem görecek Tarkim halka arz sonuçları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:37
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        • 1

          Tarkim halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayısı ve hissenin işlem göreceği tarih, yatırımcıların gündemi meşgul etmeye başladı. Şirketin halka arz büyüklüğünün 537,5 milyon TL olduğu duyuruldu. Peki, "Tarkim kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Tarkim halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

        • 3

          TARKİM KAÇ LOT VERDİ?

          Tarkim halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara maksimum 2 Lot (₺215) dağıtım yapıldı.

          KAP açıklaması henüz gelmedi ancak aracı kurumlar lot dağıtımı yaptı.

        • 4

          TARKİM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Tarkim, halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.

          Tarkim'in borsada önümüzdeki günlerde işleme başlaması bekleniyor.

        • 5

          Halk Yatırım, Tarkim’in halka arzında 5 milyon adet hissenin 107,5 TL’den satıldığını açıkladı. Böylelikle şirketin halka arz büyüklüğü 537,5 milyon TL oldu.

          Halka arza sunulan hisselerin yüzde 99,85’i yurtiçi bireysel yatırımcılara yüzde 0,15’i ise yurtdışı bireysel yatırımcılara dağıtıldı.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        • 6

          “5 - 6 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplanan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 107,50 TL olarak belirlenmiştir.

          Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 5.000.000 TL’nin 4,14 katına denk gelen filtrelenmemiş 20.685.533 TL nominal değerli talep gelmiştir.

          Halka arz sonucunda sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 5.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.”

        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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