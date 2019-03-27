Tanzim satışların hangi marketlerde yapılacağını, Bakan Pakdemirli dün yaptığı açıklama ile duyurdu. Pakdemirli, satışların yapılacağı markete tedarikin başladığını da belirtti. Zincir marketlerde yapılacak tanzim satışlar, sekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra yapılacak. İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklaması ve tanzim satışın yapılacağı marketler...

TANZİM SATIŞ HANGİ MARKETLERDE YAPILACAK?

Tanzim satışın yapılacağı marketleri Bakan Pakdemirli şöyle sıraladı:

"Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı. Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur. Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından; projenin başladığı 8 Şubat 2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır. 10 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır”

TANZİM SATIŞLARI İLK OLARAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Erdoğan, "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz." sözleriyle tanzim satış müjdesi vermişti.

3 KİLO SINIRI

Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleşti. Kişi başına en fazla 3 kilo sebze ya da meyve satın alma ile sınırlandırıldı

E-TANZİM SATIŞI

Tanzim satışında online uygulama ilk olarak 14 Şubat'ta Ankara'da, 18 Şubat'ta da İstanbul'da başladı. epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. PTT A.Ş.'den yapılan açıklamada satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilo sınırının uygulanacağı açıklanmıştı