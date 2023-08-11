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        Haberler Magazin Tan Taşçı ölümcül kazadan 15 saat sonra sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Tan Taşçı ölümcül kazadan 15 saat sonra sahneye çıktı

        Tan Taşçı, Burdur'da geçirdiği ölümcül kazadan 15 saat sonra Antalya'da sahneye çıktı. Taşçı; "Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:10
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        Kazadan 15 saat sonra
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        Tan Taşçı, 10 Ağustos saat 06.30'da Burdur - Antalya kara yolunda trafik kazası geçirdi. Burdur’dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada cipteki Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tan Taşçı ve yanındakiler ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Kazayı görenler, "Mutlak ölümlü bir kaza, otomobilin sağlam olması nedeniyle hafif atlatıldı" şeklinde yorum yaptı.

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        AYAKTA KARŞILANDI

        Tan Taşçı, ölümcül kazadan 15 saat sonra Antalya'daki konserinde sahneye çıktı. Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesinde saat 21.30da başlayan konserde, Taşçı sevenleri tarafından ayakta karşılandı. Sahneye çıkan şarkıcıya, dinleyiciler "Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın" tezahüratlarıyla alkış tuttu. O anlarda duygulanan sanatçı, konserden önce alandaki seyircileri selamladı.

        Geçirdiği kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini belirten Tan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor, bir şeyler sebep oluyor ama atlattık. O da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden hiç zorlanmıyorum bu sahnedeyken. Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış" dedi.

        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
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        #Tan Taşçı
        #Tan Taşçı trafik kazası
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