Tan Taşçı trafik kazası geçirdi
Tan Taşçı, Antalya'daki konserine giderken Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı, kazayı yara almadan atlatırken yanındaki diğer iki kişi hastanede tedavi altına alındı
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Tan Taşçı, trafik kazası geçirdi. Taşçı'nın menajeri Ecmel Kayahan'ın idaresindeki 34 GPK 636 plakalı otomobil, Bucak - Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı TIR ile çarpıştı.
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İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Tan Taşçı, kazayı yara almadan atlattı. Şarkıcı, sağlık durumunun iyi olmasının ardından bu akşam konser vereceği Antalya'ya geçti.
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Ecmel Kayahan ve Tan Taşçı'nın çocukluk arkadaşı şarkıcı Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.