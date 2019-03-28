Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem'in 3.1 milyar dolar karşılığında Uber'e satılması, girişim ekosisteminde heyecan yaratırken, taksici esnafını ise harekete geçirdi.

Bir süredir Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmasına yönelik taleplerini yüksek sesle duyuran ve hatta konuyu yargıya taşıyan taksici esnafı, şimdi ise kendilerinin de üye olduğu Careem'in davalık oldukları Uber'e satılması ile adeta bir şok yaşadı.

Gelişmeleri Habertürk'e değerlendiren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Careem'in Uber'e satışının ardından taksicilerin Dubaili şirketin platformunu terk etmeye başladıklarını bildirdi.

'KORSAN OLMAYAN UYGULAMAYA KAPIMIZ AÇIK'

Careem ve benzeri uygulamalar, mobil uygulama üzerinden yolcu ile taksicileri buluşturarak, temelde taksilerin cirosunu artırmayı ve yolcuların da taksi bekleme süresini kısaltmayı hedefliyor.

Bu kapsamda taksi esnafının Careem'den çıkışının taksicilerin gelirlerinde bir azalmaya yol açma ihtimalini sorduğumuz Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu net konuştu.

Hali hazırda 600 taksinin Careem'e kayıtlı olduğu bilgisini paylaşan Aksu, "Uber ile işbirliği yapan Careem ile tüm ilişkilerimizi kestik. Taksici esnafı Careem'i kendisi terk etmek istedi. 'Korsan' olmayan bütün uygulamalara kapımız açık" dedi.

'YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA'

Careem'in rakiplerinden kendilerine çeşitli teklifler geldiğini vurgulayan Eyüp Aksu, söz konusu teklifleri değerlendiklerini ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonra karar vereceklerini söyledi.

Öte yandan, Eyüp Aksu'nun yaptığı açıklamalardan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir yaptırım kararı alındığını öğreniyoruz. Konuya açıklık getiren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı, "'Korsan' uygulamanın kendisine ve bu uygulamayı kullanan taksicilere yönelik yaptırımlarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız" ifadesini kullandı.

RAKİBİNE 12 BİN TAKSİCİ KAYITLI

Türkiye'de VIP minibüsler ile de taşımacılık yapan Careem, 2018'de iş modelini tamamıyla sarı taksilerin üzerine kurdu. Fakat, taksicilerin Dubai merkezli uygulamayı kullanmayı bırakacaklarını açıklaması ise, gözleri şirketin rakiplerine çevirdi.

Careem'in Türkiye pazarındaki önemli rakiplerinden Bitaksi yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, İstanbul'daki 18 bin taksiyi yaklaşık 44 bin taksici kullanıyor. Bu taksicilerin 12 bininin ise Bitaksi uygulaması üzerinden yolculara erişim sağladığı belirtiliyor.

Söz konusu taksicilerin aynı anda bir başka uygulamayı kullanmasına yönelik bir engelin bulunmadığını kaydeden yetkililer, Careem'den çıkmayı planlayan taksicilerin kendi platformlarında da var olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu yüzden de üye taksici sayında büyük bir artış beklemediklerini ifade etti.

İstanbul'da tüm taksicilere ulaşmayı hedeflemediklerini kaydeden Bitaksi yetkilileri, "Amacımız bütün taksiler ile çalışmak değil, hiç bir zaman böyle bir hedefimiz olmadı. Kalite standartlarını artırmaya yönelik çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.