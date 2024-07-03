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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta kapılarını açacak - Girişimcilik Haberleri

        Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta kapılarını açacak

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının öncülüğünde düzenlenecek Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta girişim ve teknoloji dünyasını bir araya getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:22
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        Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta kapılarını açacak
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        Girişimcilik ve teknoloji dünyasını bir araya getirecek Take Off İstanbul, 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 2018 yılından bu yana düzenleniyor. Yapılan açıklamaya göre Take Off İstanbul, girişimlerin büyümesi ve rekabet gücünü artırması için uluslararası işbirliklerine zemin hazırlayarak, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin küresel çapta bir etki yaratmasını hedefliyor. Bu yılki etkinlik, yenilikçi ürün ve hizmetleri olan girişimlerin geleceği şekillendiren fikirlerle buluşmasına imkan sağlayacak.

        Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, Take Off İstanbul'da buluşarak girişimcilik ekosistemine dair faaliyetlerini sergileyecek, yenilikçi girişimlerle tanışacak ve olası işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. Teknolojiye odaklanan yatırım fonları, yatırımcılar ve LP'ler, teknoloji girişimcileri ile bir araya gelirken, alanında uzman konuşmacılar da tecrübelerini paylaşacak. Bugüne kadar 100’den fazla ülkeden 801 davetli girişim, 412 mentor ve yatırımcı, 166 konuşmacı ile 755 bin dolarlık ödül havuzu Take Off İstanbul’un başarı hikayelerini oluşturdu.

        Bu yılki etkinlikte yapay zeka, blokzincir, sürdürülebilir enerji teknolojileri ve dijital sağlık gibi alanlarda çığır açan teknolojiler derinlemesine ele alınacak.

        GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖDÜLLER

        Take Off İstanbul 2024, girişimcilere ödüller de verilecek. Girişimciler, etkinlik boyunca stantlarda projelerini sergileyerek geniş bir kitleye ulaşma, networking fırsatları ile sektördeki diğer profesyonellerle tanışma ve yatırımcı kurumlarla birebir görüşme imkanına sahip olacak. Ayrıca, Take Off 20 konsepti ile en yenilikçi ve iddialı girişimler yatırım/hibe ödülleri kazanma imkanı yakalayacak. Bunun yanında, etkinlikte yer alan partner kurumlar ve sponsorlar tarafından sunulan özel ödüller, girişimleri küresel pazara açılma yolculuğunda güçlendirecek.

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