Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta kapılarını açacak

Girişimcilik ve teknoloji dünyasını bir araya getirecek Take Off İstanbul, 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 2018 yılından bu yana düzenleniyor. Yapılan açıklamaya göre Take Off İstanbul, girişimlerin büyümesi ve rekabet gücünü artırması için uluslararası işbirliklerine zemin hazırlayarak, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin küresel çapta bir etki yaratmasını hedefliyor. Bu yılki etkinlik, yenilikçi ürün ve hizmetleri olan girişimlerin geleceği şekillendiren fikirlerle buluşmasına imkan sağlayacak.

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, Take Off İstanbul'da buluşarak girişimcilik ekosistemine dair faaliyetlerini sergileyecek, yenilikçi girişimlerle tanışacak ve olası işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. Teknolojiye odaklanan yatırım fonları, yatırımcılar ve LP'ler, teknoloji girişimcileri ile bir araya gelirken, alanında uzman konuşmacılar da tecrübelerini paylaşacak. Bugüne kadar 100’den fazla ülkeden 801 davetli girişim, 412 mentor ve yatırımcı, 166 konuşmacı ile 755 bin dolarlık ödül havuzu Take Off İstanbul’un başarı hikayelerini oluşturdu.