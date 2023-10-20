Süt içmek için günün en iyi zamanı! Bu vakitte içince kilo verdiriyor
Büyürken süt ve kurabiye, yatmadan önce en sevdiğiniz atıştırmalık olabilir, ancak lisede veya üniversitede muhtemelen arkadaşlarınızın sizi beyaz şeyi içtiğini görmesini istemezsiniz. Ancak bir yetişkin olarak, özellikle birkaç kilo vermek istiyorsanız, bu konuyu yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.
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Bilim insanları, sağlığınızı korumaya çalışıyorsanız ve kilo verirken daha az aç hissediyorsanız sütün beslenmenize iyi bir katkı olabileceğini söylüyor. Beslenme ve Metabolizma dergisinde 2013 yılında yapılan bir incelemeye göre, süt gibi protein açısından zengin gıdalar, iştahınızı soya gibi süt ürünü olmayan proteinlere göre daha fazla azaltmanıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar sütteki amino asitlerin açlığınızı ve tokluk duygularınızı etkileyen GLP-1, CCK ve PYY gibi hormonları etkileyebileceğine inanıyor.
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Süt ayrıca kaybettiğinizde metabolizmanızın canlanmasına da yardımcı olabilir. Ölçeğinizdeki sayıların düştüğünü görmeye başladığınızda, yağın yanı sıra kas da kaybediyor olabilirsiniz. Kas kaybetmek, daha yavaş bir metabolizma anlamına gelebilir, bu da kilonun geri döndüğünü görebileceğiniz anlamına gelir. Sütteki peynir altı suyu proteini, yağ kaybederken kas kütlesini korumanıza yardımcı olabilir.
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Peki kilo kaybına yardımcı olması için süt içmenin en iyi zamanı nedir? Kaslarınızı korumaya yardımcı olmak için her öğünde süt içmenize gerek olmasa da, Healthline'a göre güçlü bir antrenmandan sonra süt içmek vücudunuzun yağ kaybederken kas geliştirmesine yardımcı olacaktır.
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SPORDAN SONRA SÜT İÇMEK İÇİN EN İYİ ZAMANDIR
Cleveland Clinic'e göre vücudunuz antrenmandan sonra proteini en verimli şekilde kullanır çünkü bu, vücudunuzun kas inşa etmeye ve onarmaya çalıştığı zamandır. Protein, sizi daha güçlü kılmak için yeni kas dokusunun sentezlenmesinde hızla işe yarar. Bu anabolik pencere antrenmanınızdan yaklaşık iki saat sonra açık kalır. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi'nde 2017 yılında yayınlanan bir makaleye göre, kas protein sentezine yardımcı olmak için süt gibi yüksek kaliteli protein içmek bu nedenle faydalıdır.
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Egzersiz yapmadığınızda bile kas kütlesinin yağdan daha fazla kalori yaktığı bir sır değil. Ancak sadece süt içmek kilo vermenize neden olmaz. Kilo verme planınıza kuvvet antrenmanını dahil etmek kas kütlenizi artıracak ve metabolik sağlığınızı iyileştirecektir. Nutrition & Metabolism dergisindeki 2013 tarihli incelemeye göre, egzersizle toparlanmanızı desteklemek için süt içmek ve aynı zamanda kalorileri orta derecede kısıtlamak vücut kompozisyonunuzu iyileştirmenize yardımcı olacaktır.
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SÜT SAĞLIKLI BİR KİLO VERME PLANINI DESTEKLEYEBİLİR
Süt, kilo verme diyetinize sağlıklı bir katkı olabilir. Bir bardak az yağlı sütte 106 kalori, 8 gram protein ve 2 gram yağ bulunur. Sütteki şekerin çoğu laktozdan gelir. Mağazadan satın alınan süt genellikle A ve D vitaminleriyle zenginleştirilir ancak aynı zamanda B vitaminleri ve kalsiyum açısından da zengindir.
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Yine de sütte kilo verme planını diğerlerinden daha fazla destekleyebilecek bir şey var. Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar alanında 2011 yılında yapılan bir araştırma, süt içmenin düşük kalorili diyetin nasıl bir parçası olabileceğine baktı.
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Aşırı kilolu kadınlar dört gruba ayrıldı: Biri günde üç porsiyon süt içen, ikincisi üç porsiyon kalsiyumla zenginleştirilmiş soya sütü içen, üçüncüsü 800 miligram kalsiyum takviyesi alan ve dördüncü grup ise Kontrol. Her ne kadar tüm kadınlar sekiz hafta sonra kilo vermiş olsa da, günde üç kez süt içen kadında en fazla kilo kaybı ve vücut kompozisyonunda iyileşme görüldü.