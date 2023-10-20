Süt içmek için günün en iyi zamanı! Bu vakitte içince kilo verdiriyor

SPORDAN SONRA SÜT İÇMEK İÇİN EN İYİ ZAMANDIR

Cleveland Clinic'e göre vücudunuz antrenmandan sonra proteini en verimli şekilde kullanır çünkü bu, vücudunuzun kas inşa etmeye ve onarmaya çalıştığı zamandır. Protein, sizi daha güçlü kılmak için yeni kas dokusunun sentezlenmesinde hızla işe yarar. Bu anabolik pencere antrenmanınızdan yaklaşık iki saat sonra açık kalır. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi'nde 2017 yılında yayınlanan bir makaleye göre, kas protein sentezine yardımcı olmak için süt gibi yüksek kaliteli protein içmek bu nedenle faydalıdır.