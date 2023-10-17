Ayrıca psikosomatik hastalıklar da kalbimizi etkileyebilir. Circulation'da yayınlanan 2021 araştırmasına göre stres, anksiyete ve depresyon gibi olumsuz psikolojik faktörler, kardiyovasküler hastalık (KVH) geliştirme riskimizi artırabilir.

Buna karşılık iyimserlik, dayanıklılık ve sosyal destek gibi olumlu psikolojik faktörler hastalığa yakalanma riskimizi azaltabilir.