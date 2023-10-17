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        Haberler Sağlık Azı da çoğu da zarar! Bu, ruh sağlığınız için yaptığınız en önemli şey olabilir

        Azı da çoğu da zarar! Bu, ruh sağlığınız için yaptığınız en önemli şey olabilir

        Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre uyku, genç yetişkinlerde ruh sağlığının en önemli belirleyicisi olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:34
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        • 1

          ScienceAlert'te yer alan habere göre Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, uyku, egzersiz ve beslenme alışkanlıklarını zihinsel sağlıklarıyla ölçmek ve karşılaştırmak için 18 ila 25 yaşları arasındaki 1.100'den fazla genç yetişkinle anket yaptı. Çalışma katılımcılarına diyetleri, fiziksel aktiviteleri, ruh halleri ve uyku alışkanlıkları soruldu.

        • 2

          Araştırmacılar, diyet ve egzersizin önemli olduğunu ancak uyku kalitesi ve miktarının katılımcıların ruh sağlığı ve refahı üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu buldu.

        • 3

          Gecede 8 ila 12 saat uyuyan ve daha kaliteli uyku çeken kişiler daha az depresyon belirtisi yaşadıklarını belirtirken, 8 saatten az uyuyan kişiler daha fazla depresyon belirtisi yaşadıklarını bildirdi.

        • 4

          Ancak çok uzun süre uyuyan kişilerde depresif belirtilerin daha yüksek olduğu görüldü.

        • 5

          Araştırmanın başyazarı Shay-Ruby Wickham, yaptığı açıklamada, "Bu, genç yetişkinlerde zihinsel sağlığı ve refahı iyileştirmeye yönelik bir araç olarak uyku miktarının yanı sıra uyku kalitesinin de desteklenmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

        • 6

          DAHA İYİ ZİHİNSEL SAĞLIK İÇİN UYKUNUZU NASIL İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ?

          Diyet ve egzersiz hala zihinsel sağlığınızı etkileyebilecek önemli faktörler olsa da, iyi bir gece uykusunu yenmek zordur. Ruh sağlığı bozukluklarıyla uğraşanlar için ilk etapta uykuda kalmak ya da uykuya dalmak zor olabilir.

        • 7

          Uyku alışkanlıklarınızla mücadele ediyorsanız yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmaya başlamanın zamanı gelmiş olabilir.

        • 8

          Verywell Health'e göre kendinize bir uyku saati belirleyerek ve hafta sonları bile bu saate sadık kalarak daha iyi uyku alışkanlıkları oluşturabilirsiniz. Bu uyku döngünüzü düzenlemenize yardımcı olacaktır.

        • 9

          Ayrıca yatmadan yaklaşık bir saat önce ekran süresini ortadan kaldırabilirsiniz. Ne kadar cazip olduğunuza bağlı olarak, tüm elektronik cihazları yatak odanızdan çıkarmanız gerekebilir.

        • 10

          Diğer bir çözüm ise yatmadan önce kafein veya alkol içmekten veya büyük öğünler yemekten kaçınmaktır. Gün içinde biraz egzersiz yapmak gece uykuya dalmayı da kolaylaştırabilir.

        • 11

          Uyku alışkanlıklarınızdaki bu küçük değişikliklerle zihinsel sağlığınız bazı faydalar görebilir.

        • 12
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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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