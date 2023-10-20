Sadece 10 dakika yetiyor! Böyle yapınca baş ağrısını gideriyor, solunum sistemini rahatlatıyor

Böceklerden korur

Antik Mısır ve Antik Yunan medeniyetlerinde mevsimlik olarak doldurulan ambar ve depoların uzun aylar hatta yeri gelinde uzun yıllar muhafaza edilmesi için böcek ve benzeri zararlı canlılardan muhafaza edilmesi için defne yapraklarından istifade edilirdi. Ambarda saklanan buğday, un gibi besinlerin içlerine defne yaprağı koymanın yanında ambarların içine defne yaprağı tütsüsü yakılırdı. Böylece ambarlar böcek, sinek ve güve gibi canlılardan korunurdu.