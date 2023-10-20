Sadece 10 dakika yetiyor! Böyle yapınca baş ağrısını gideriyor, solunum sistemini rahatlatıyor
Anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri bulunan defne yaprağı anti-kanser özellikleri sayesinde birçok alanda fayda sağladığı gibi yakılarak kullanıldığında adeta mucizevi bir etki sunuyor. Sağlık açısından oldukça faydalı olan defne yaprağını bu şekilde kullanmanın etkilerine inanamayacaksınız. Yapmanız gereken ise sadece bir kap içerisinde defne yaprağını yakmak ve çıkan tütsüsünü evin içerisinde dolaşmasını sağlamak. Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekleyin ve mucizeye tanıklık edin...
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Defne yaprağının iltihaplanmalara, bakterilere ve mantarlara karşı çok etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat yakılan defne yaprakları olayı kesinlikle başka bir boyuta taşır. İçerik olarak defne yaprağı sağlık açısından çok faydalıdır. Çayını içebilir, yemeklerinize katabilirsiniz. Fakat bu bitkinin bir başka etkileyici faydasından bahsedeceğiz.
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Bir kaba bir kaç tane defne yaprağını yakıp koyun ve 10 dakika bekleyin. O mis koku odaya yayılırken, sizden bakın hangi dertleri alıp götürecek.
İşte defne yaprağı yakmanın faydaları...
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DEFNE YAPRAĞI TÜTSÜSÜ NE İŞE YARAR?
Defne yaprağını tütsüsü, yakıldığından ortama güzel bir koku yayar. Bu kokunun etkisiyle beraber negatif enerji dağılarak pozitif iyonlar ortama dahil olur. Böylelikle stresin azalmasını, olumsuz ruh halinin düzelmesine zemin hazırlar.
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DEFNE YAPRAĞI YAKMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Defne yaprağı yakmak, ortamdaki kötü enerjiyi azalttığı için kişilerin daha dingin ve sakin hissetmesini sağlar. Özellikle stresli ortamlarda çalışanların kafalarının rahatlamasına yardımcı olur. Defne yaprağı tütsüsünün insanlar üzerinde stresi azalttığı ve enerjilerinin yükselttiği gözlemlenmektedir.
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Mikrop kırıcı özelliği var
Defne yaprağının mikrop kırıcı özelliği sayesinde defne yaprağı tütsüsü de ortamdaki kiri ve mikrobu temizleyerek daha temiz bir hava sahası sunar.
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Böceklerden korur
Antik Mısır ve Antik Yunan medeniyetlerinde mevsimlik olarak doldurulan ambar ve depoların uzun aylar hatta yeri gelinde uzun yıllar muhafaza edilmesi için böcek ve benzeri zararlı canlılardan muhafaza edilmesi için defne yapraklarından istifade edilirdi. Ambarda saklanan buğday, un gibi besinlerin içlerine defne yaprağı koymanın yanında ambarların içine defne yaprağı tütsüsü yakılırdı. Böylece ambarlar böcek, sinek ve güve gibi canlılardan korunurdu.
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Baş ağrısına çok iyi gelir
Defne yaprağı yandığı zaman, yaydığı güzel koku vücudun daha fazla sineol, binen ve elimsin sağlamasını sağlar. Bu baş ağrısı ve yorgunluğa iyi gelir. Sizi rahatlatır ve ağrınızı azaltır.
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Solunum sistemini rahatlatır
İçerdiği "mycrene" ile "öcenol" akçigeri ve nefes yollarını temizler. Daha rahat nefes almanızı sağlar. Aynı zamanda çok iyi bir balgam sökücüdür.
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Bağışıklık sistemine iyi gelir
Defne yaprağı A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminlerin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça güçlü etkileri vardır.
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Kalbi daha iyi çalıştırır
Defne yaprağında bulunan rutin ve kafein asit,kalp fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Rutin kılcal damarları güçlendirir. Kafein asit ise kolestrolü düzenler. Defne yaprağı çayı, eklem ağrılarına çok iyi gelir, diş ağrısını da giderir.
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Kepek giderir ve oluşumunu önler
Tek yapmanız gereken soğuk suya defne yapraklarını koymak ve saçınızı şampuanladıktan sonra bu su ile durulamak. Bu şekilde kullanıma başladıktan sonra kepek probleminiz kaybolacak ve tekrar ortaya çıkması önlenecektir.
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Böbrek taşını düşürmenize yardımcı olur
Özellikle defne yaprağı çayı böbrek iltihaplanmalarına ve böbrek taşlarına çok iyi gelir. 1 bardak suya 3-4 adet defne yaprağı ekleyin. Suyu yarısı buharlaşana kadar kaynatın ve sonra süzün. Günde iki kere bu çayı için.
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Uykusuzluğu giderir
Uykusuzluk için birebirdir. Çayı, tütsüsü sizi rahatlatır. Sinirleriniz gevşetir, sakinleştirir.
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Sindirimi rahatlatır, mide ve bağırsak sorunlarını çözer. Şişkinliği alır. Çayı da tütsüsü de sizi rahatlatır gevşetir ve sakinleştirir.
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Vitamini başta burnu gözleri, boğazı ağız boşluğunu, sindirim sistemi olmak üzere akciğer zarını korur. Bu sayede bakteriyel ve viral enfeksiyonları önler.
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Kötü kolestrolü, kandaki glükoz ve trigliserid seviyesini düşürdüğü bilinir. Bunun için çayını içebilir yada yemeklerde kullanabilirsiniz. İçeriğindeki antioksidanlar, insülin üretimini artırır. Diyabeti kontrole alır.