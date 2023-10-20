Kalp damar hastalığı, diyabet ve kanser riskini artırıyor! İç organ yağlarından 8 adımda kurtulun

1- Hareket etmeye başlayın

Hareket etmek için illaki maraton koşusuna ihtiyaç yok. Sadece düzenli bir şekilde yürümek de yeterli olacaktır. Yürümek kalori harcamanızı sağlar, sindirime yardımcı olur ve açlık hormonunu (ghrelin) düşürerek iştahı baskılar. Ciddi çaba gerektirmez ve her yerde yapılabilir. Daha etkili olmasını isterseniz ağırlık antrenmanı da yapabilirsiniz.