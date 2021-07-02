Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının yatırımcılara rehberlik etmesi açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandında hareket etmeye devam ettiğine dikkati çekerek, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.