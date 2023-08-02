Özellikle diyet zamanlarında sıklıkla açlık hissi çekeriz. Bir türlü engel olunamayan bu his ise motivasyon bozucu bir durumdur ve çoğunlukla kilo vermenin önüne geçer. Ancak üzülmeyin, aniden gelen acıkma hissini gidermek için tüketebileceğiniz sağlıklı ve kilo aldırmayan alternatiflerle formunuzu koruyabilirsiniz! Sürekli acıkanlardan ya da diyet yapanlardansanız tok tutması için bu alternatifleri mutlaka elinizin altında bulundurmalısınız. Özellikle diyet dönemindeyseniz ya da gece sürekli canınız bir şey yemek istiyorsa sağlıklı atıştırmalıklar sizin için harika bir alternatif olacak. Gün boyu tok kalmanızı sağlayacak kalorisi düşük sağlıklı atıştırmalıklar kilo vermenizde etkili olacaktır.