Cildi ölü derilerden arındırıyor, gençleştiriyor! Sadece 10 dakikada tüm selülitlerden kurtulun

Kuru fırçalama yapmak için öncelikle bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.

Fırça seçerken doğal kılları olmasına özen göstermelisiniz. Özellikle doğal at kılı fırçası tercih etmeniz etkisini maksimuma çıkaracaktır. At kılı fırça seçerken başlangıç aşamasında yumuşak kıllı fırçaları kullanmalısınız. İleri dönemlerde selülit azaltmak için sert at kılı fırçalarını tercih edebilirsiniz.