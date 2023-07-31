Cildi ölü derilerden arındırıyor, gençleştiriyor! Sadece 10 dakikada tüm selülitlerden kurtulun
Özellikle yaz aylarında pürüzsüz bir cilde kavuşmak herkesin hayali. Kuruyan ve yıpranan cilt zamanla yaşlanır. Bununla birlikte hareketsiz yaşam ve fazla yağlar selülit oluşumuna neden olur. Tüm bunlar hem kötü bir görüntüye hem de sağlıksız bir vücuda davetiye çıkarır. Tüm kadınların imdadına yetişen geçmiş zamanlarda sıklıkla kullanılan kuru fırçalama yöntemi kan dolaşımını artırıyor ve pürüzsüz bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. İşte daha önce kullanmadığınıza pişman olacağınız muhteşem kuru fırçalamanın faydaları…
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Her kadınınn hayali pürüzsüz bir cilde kavuşmak olmuştur. Cildimizde oluşan bazı durumlar sadece estetik açıdan değerlendirlmemelidir. Ciltte meydana gelen hasarların sağlığımız hakkında ipucu verdiği unutulmamalı. Bacaklarda oluşan selülitler de fazla yağların biriktiğinin ve kan dolaşımının az olduğunun göstergesidir. Selülitlerden kurtulmak için öncelikle sağlıklı beslenmek ve düzenli hareket etmek şart. Tamamen yok etmek için ise geçmişten beri kullanılan bir yöntem olan kuru fırçalama oldukça etkili bir yöntem.
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Bebek gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız kuru fırçalamayı mutlaka denemelisiniz. Üstelik kullanımı oldukça basit. Yapmanız gereken sadece vücudunuzu 10 dakika fırçalamak! Son dönemlerde kadınların rutin bakımlarının arasında yer alan kuru fırçalama, doğru ve düzenli bir şekilde uygulandığında vücuttaki kan akışını hızlandırıyor.
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Sadece bir fırça gerektiren bu basit yöntemle, selülitleri azaltmak, lenf dolaşımını arttırmak ve ödemlerden kurtulmak mümkün. Cildinizi ölü deriden arındırmanın ve gençleştirmenin en iyi yollarından biri olan kuru fırçalamanın ise püf noktaları bulunur. İşte, kuru fırçalamanın faydaları…
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KURU FIRÇALAMA NEDİR?
Kuru fırçalama; cildi ölü deri tabakasından arındıran, dolaşımı hızlandıran, toksinlerden arınmayı kolaylaştıran ve selülit görünümünü iyileştiren, kuru, sert kıllı bir fırçayla yapılan bir tür vücut masajıdır.
Kuru fırçalama yöntemi, at kılı fırça yardımıyla vücudun aşağıdan yukarı doğru tarandığı bir bakım tekniğidir.
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Kan akışını sağlayan kuru fırçalama bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder. Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur.
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KURU FIRÇALAMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Vücut bakımında sıklıkla adı geçen kuru fırçalama tekniğini bakım rutinine dahil etmek için muhteşem sebeplerimiz bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyecek kuru fırçalama tekniğinin başlıca faydaları ise şöyle:
Kan dolaşımını hızlandır
Selülit görünümünü iyileştirir
Ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur
Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar.
Cilt problemlerine iyi gelir
Gözenekleri temizler
Kan akışını sağlar
Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder.
Kuru fırçalama cildiniz üzerinde fiziksel peeling etkisi yaratarak size birçok fayda sunar.
Cildinizi ölü deri tabakasından arındırarak yeniler.
Kan ve lenf dolaşımınızı arttırarak, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.
Masaj hareketleri sinir sisteminizi uyararak rahatlamanıza yardımcı olur.
Cilt için oldukça faydalı olan kuru fırçalama, adeta doğal peeling etkisi ile vücudundaki ölü derilerden kurtulmanı sağlar. Pul pul dökülen deriler ve ölü cilt hücreleri vücudunun rahatlamasına yardımcı olur.
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Selülit oluşumunu azaltır
Cildi daha yumuşak ve pürüzsüz yapan kuru fırçalama tekniğinin düzenli uygulamalar sonrası selülit oluşumunu da azalttığı gözlemlenmiştir.
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Lenfatik sistemi uyarır
Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemini de uyaran kuru fırçalama tekniği vücuttaki toksinleri atmayı sağlar. Cildin düzenli fırçalanması vücuttaki lenf akışını uyaracak ve vücut doğal olarak kendi detoksunu yapmaya başlayacaktır.
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Gözenekleri açar
Ciltte hapsolan yağı ve kiri temizleyen kuru fırçalama, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Böylece cildimiz daha kolay nefes alır. Son olarak kan akışını hızlandırarak enerjini de artıran bu teknik, evde kendi kendine kolayca uygulayabileceğin stres giderici bir bakım olarak da bizim gönlümüzde şimdiden taht kurdu diyebiliriz.
Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar. Cildinizin yanı sıra siz de kendinizi yenilenmiş hissedersiniz.
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KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?
Ayaklarınızdan başlayarak yukarı doğru ilerleyin.
Geniş ve dairesel hareketler yapmaya çalışın.
Cildin hassas bölgelerinde daha az bastırın.
Fırçalama bittikten ılık, mümkünse daha soğuk bir suyla duş alın.
Duştan sonra kurulanın ve doğal bitkisel bir yağ sürün. Bu zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı olabilir.
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Kuru fırçalama yapmak için öncelikle bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.
Fırça seçerken doğal kılları olmasına özen göstermelisiniz. Özellikle doğal at kılı fırçası tercih etmeniz etkisini maksimuma çıkaracaktır. At kılı fırça seçerken başlangıç aşamasında yumuşak kıllı fırçaları kullanmalısınız. İleri dönemlerde selülit azaltmak için sert at kılı fırçalarını tercih edebilirsiniz.
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Kuru fırçalama yapmaya her zaman aşağıdan yukarı doğru başlamalısınız. Kuru fırçalama sırasında vücudunun at kılı fırçanın üzerine uçucu bir bakım yağı sıkabilirsiniz. Böylece hem vücudunuza bakım yapar hem de derinlemesine besler. Kuru fırçalama yöntemiyle vücudundaki ölü deriyi atarken bir yandan da vücudunuzu besleyerek yumuşacık görünmesini sağlayabilirsiniz.
Kuru fırçalama tekniğini her bölge için 10 kere yapmalısınız. Her zaman kalbinize doğru ilerleyerek ve fırçayı çok bastırmadan yapın.
Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketlerle fırçalayın. İşlem sonrası vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.
Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.
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KURU FIRÇALAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Sert bir şekilde fırçalamayın.
- Doğal kılları olan fırçaları kullanın.
- Uçucu yağ kullanın.
- Kuru fırçalamayı alışkanlık haline getirin.
- İşlemi minimum 2 dakika uygulayın.
- Vücudunuzun kuru olduğundan emin olun.
- Fırçalamadan sonra duşa girin.
- Fırçanızı 2 haftada bir sabunlu su ile yıkayın.
- Fırçanızı ıslak bırakmayın.
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KURU FIRÇALAMA NE ZAMAN YAPILIR?
Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.
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KURU FIRÇALAMA İÇİN HANGİ FIRÇA SEÇİLMELİ?
Kuru fırçalamanın avantajlarından yararlanmak için, tercihen uzun saplı, doğal, sert kıllı bir fırça kullanmalısınız. Kıl sertliğini, cildinizin hassasiyetine göre belirlemek faydalı olacaktır. Uzun sap, sırtınız gibi ulaşılması zor alanlar için yararlıdır. Kuru fırçalamanın tam olarak etkili olabilmesi için kılların genellikle oldukça sık olması gerekir ki bu bazı hassas ciltler için uygun olmayabilir. Bu durumda kese benzeri bezlerle bu etkiye ulaşabilirsiniz.
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