Sadece 3 malzeme ile fazla kilo, aft, mide bulantısı ve boğaz ağrısına son!
C vitamini denilince akla ilk gelen besinlerden olan limon, insan sağlığı üzerinde inanılmaz etkiler sunuyor. Sadece soğuk algınlığını gidermede değil aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olan limonun faydaları bunlarla sınırlı değil. Üstelik birkaç malzemeyle başka hastalıklara da şifa oluyor. Limonun üzerine ekleyeceğiniz karabiber ve tuz ile özellikle son dönemlerde yaşanan ani hava değişimlerinden kaynaklı birçok hastalığa engel olabilirsiniz! İşte sadece üç malzemenin muhteşem etkileri....
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Yaz sıcaklarında buz gibi bir limonatada, kış soğuklarında soğuk alınlığına karşı yapılan ıhlamurda kullandığımız limonun C vitamini deposu olmasının dışında vücut için birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Gribe karşı korunmak için ya da vücut direncimizi artırmak için bolca tükettiğimiz bu meyve kalp sağlığı, kilo kontrolü ve daha birçok konuda yardımcıdır.
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Limonun faydaları bu kadarla da bitmiyor. Üzerine ekleyeceğiniz tuz ve karabiberle inanlımat etkiler sunuyor. Limon, karabiber ve deniz tuzu yüzyıllardır ilaç olarak kullanılan üç maddedir.
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Limon suyu son derece güçlü bir ilaçtır ve antibakteriyel ve bağışıklığı güçlendirici özellikleriyle bilinir. Tuz, tıpkı su ve oksijen gibi vücut için vazgeçilmezdir. Tuz, sağlığı korumak için önemli olan temel bir besindir.
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Karabiber, antibakteriyel ve ateş düşürücü özellikleri nedeniyle uzun süredir geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu kombinasyonun çeşitli rahatsızlıklarla savaşmanıza yardımcı olması şaşırtıcı değil! Bir limonun üzerine tuz ve karabiber koymak muhtemelen daha önce hiç aklınıza gelmemiştir. Neden yapalım ki? Çılgınca gelebilir ama mutlaka denemelisiniz!
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Limon, biber ve tuz kombinasyonunun sizin için neler yapabileceğini merak mı ediyorsunuz? İşte basit gibi görünen bu üçlünün buluştuğunda sağlık üzerindeki muhteşem etkileri…
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Fazla kilolardan kurtarmada yardımcı
Biraz fazla kilo vermek ister misin? Bu, bir sonraki içecekle kolayca yapılabilir. 1/4 çay kaşığı karabiberi bir kaşık bal ve iki kaşık limon suyu ile bir bardak suda karıştırın. Daha sonra bir tutam tuz ekleyin ve karışımı her sabah aç karnına için. Kendinizi hızla kilo verirken bulacaksınız!
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Mide bulantısını durdurur
Bir çorba kaşığı limon suyu ile bir çay kaşığı karabiber ve tuzu karıştırarak mide bulantısını hemen azaltabilirsiniz. Malzemeleri bir bardak ılık suda karıştırın ve yavaş yavaş için. Karabiber mide rahatsızlığını azaltır ve limon mide bulantısını durdurur.
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Aftları giderir
Ağız ülserleriniz varsa, sağlığınız muhtemelen iyi değildir. Neyse ki, bunu düzeltmek kolaydır! Bir limonun suyunu bir çay kaşığı tuz ile bir bardak ılık suda karıştırın. Her yemekten sonra ağzınızı bu karışımla çalkalayın. Aftlarınızın yakında kaybolacağını fark edeceksiniz!
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Boğaz ağrısı için muhteşem bir ilaç
Boğaz ağrısı çekiyor musunuz? Limon, biber ve tuz kombinasyonu, ondan kurtulmanıza yardımcı olabilir! 3 taze limonun suyunu, yarım çay kaşığı karabiberi ve bir çay kaşığı deniz tuzunu bir bardak ılık suda karıştırın. Boğaz ağrınızı anında iyileştirmek için bu ev yapımı mucize kür ile günde birkaç kez gargara yapın. Bu karışım ayrıca öksürüğü giderir.
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Soğuk algınlığı ve gribin şifası
Basit bir limonun grip ve soğuk algınlığına karşı harikalar yaratabileceğini biliyor muydunuz? Yarım limonu bir bardak kaynamış suya sıkın. Kabuğu da 10 dakika bardağa bırakın. Ardından kabuğunu bardaktan çıkarın ve suya bir çay kaşığı bal ve bir tutam karabiber ve tuz ekleyin. Bunu günde 2 ila 3 kez için ve hemen daha iyi hissedeceksiniz!
Kaynak: goodtoknowthis.com