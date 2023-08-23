Siyah çay

Yukarıda bahsedildiği gibi Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen dört çeşit çay vardır: siyah, yeşil, beyaz ve oolong. Onları farklı kılan, beyaz ve yeşil çayların oksitlenmemesi (fermente edilmemesi), siyah çayın ise oksitlenmesine izin verilerek koyu ve kalın hale getirilmesidir.

Kateşin polifenollerinin türü ve miktarı çayın türüne göre değişir, ancak araştırmalar siyah çayın kilo vermeye ve kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Food & Function dergisinde yayınlanan bir çalışma, 111 yetişkin çalışma katılımcısı arasında 3 ay boyunca günde üç fincan çay içenlerin vücut ağırlığında ve bel çevresinde önemli bir azalma yaşadığını buldu. Araştırmacılar, siyah çaydaki kateşinlerin yağ metabolizmasını artırdığına ve kilo vermeyi desteklemek için bağırsak mikrobiyomunu iyileştirebileceğine inanıyor.