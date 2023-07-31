Önemsiz gibi görünen bu alışkanlıklara dikkat! Sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösteriyor
Zamanın ilerlemesinden kaçış yok. Yaşlanacaksınız ve vücudunuz da aynı doğrultuda yaşlanacak. Yine de 60'lı yaşlarındaki bazı insanlar 40'lı yaşlarında gibi görünürken, 30'lu yaşlarındaki bazı insanlar 50'li yaşlarında gibi görünürler. Peki, neden bazı insanlar olduğundan yaşlı görünür? Bunun için alışkanlıklarınıza göz atmakta fayda var.
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Bazı şanslı bireyler genetik ayrıcalıklara sahip. Ancak yaşam tarzı seçimleri ve günlük alışkanlıklar yaşlanma sürecinde büyük rol oynuyor. Bunlar, hayatınızın sonraki bölümlerinde parlak ve kırışıksız görünmek istiyorsanız, hemen şimdi bırakmanız gereken alışkanlıklardan sadece birkaçı.
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İŞTE SİZİ YAŞLI GÖSTEREN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR…
Güneş kremini atlamak
Elbette dışarıya her çıktığınızda güneş kremini yinelemek biraz zahmetlidir. Ancak güneş hasarı sadece cilt kanserine yol açmaz, kırışıklıklara ve güneş lekelerine de yol açar. Kurul onaylı bir dermatolog ve DermWarehouse'un kurucusu Dr. Alan J. Parks şöyle dedi: "Bunun bariz göründüğünü biliyorum, ancak sizi inanılmayacak kadar yaşlandıracak tek korkunç alışkanlık güneş kremi kullanmamaktır. Cildin yüzde doksanı yaşlanma güneşten gelir, bu nedenle günlük olarak güneş kremi sürmek genç görünmenizi sağlamak için edinebileceğiniz en iyi alışkanlıklardan biridir."
Zarar verenin sadece yaz güneşi olmadığını da vurguluyor: "Bulutlu günlerde ve kış aylarında bile her zaman güneş kremi sürün. En zararlı UVA ışınları bulutlardan ve camdan geçebilir."
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Göz kremini atlamak
Ne sıklıkla uzun bir günün ardından dinlenip cilt bakımı rutininizi yapmak yerine yatağa girmeyi düşüyorsunuz? Geceleri bir nokta göz kremi sürmek yalnızca bir dakikanızı alır, ancak zamanla daha genç görünmenize yardımcı olabilir. Dermatolog Debra Jaliman, Shape'e "Gözlerinizin etrafındaki cilt en ince ve çok az yağ bezine sahip." dedi.
Göz çevresindeki bu hassas cilt, dokundukça daha kırışık görünebilir. Dermatolog Sandra Johnson, Huffington Post'a "Biz olgunlaştıkça cilt incelir ve bu göz çevresinde çok belirgindir. Gözlerinizi ovuşturduğunuzda, bu kan damarlarını daha da kırarsınız, bu da koyu halkaları daha kötü hale getirir ve kırışmayı artırır." dedi.
Cildinizi kaliteli bir göz kremi ile yatıştırmak, bu etkilerin giderilmesine yardımcı olabilir.
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Çoklu görev
Çoklu görev, her birimiz için caziptir. Özellikle sosyal medyanın sürekli yaylım ateşiyle, çoklu görev norm haline geldi. Ne yazık ki bu durum bizi yavaş yavaş yaşlandırıyor. MD Raymond Casciari, Health'e "İnsanlar çoklu görevin iyi olduğunu düşünüyor, ancak aslında hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece daha fazla stres yaratıyorsunuz" dedi.
Bu sürekli stres vücudumuzu yıpratır, bizi yaşlandırır ve enerjimizi düşürür. Dr. Casciari, her seferinde tek bir göreve odaklanmayı ve tamamlanana kadar devam etmemeyi tavsiye etti.
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Zayıf bir diyet ile beslenmek
Ne yediğinizin nasıl göründüğünüzü önemli ölçüde etkileyebilmesi şaşırtıcı olmamalı. Sürekli bir abur cubur ve alkol akışı, vücudunuzun tam kapasite çalışması için ihtiyaç duyduğu temel besinleri almasını engeller, ancak hasar burada bitmez. Dr. Schlessinger şöyle açıklıyor: "Zayıf bir beslenme, özellikle de şeker oranı yüksek bir beslenme, cildinizi içten dışa etkileyebilir. Şeker molekülleri, ciltteki kollajen ve elastin proteinlerine glikasyon adı verilen bir süreçle bağlanır. Bu süreç, gelişmiş glikosilasyon sonu üretir. AGE'ler, ciltte kollajen ve elastini parçalayarak iltihaplanmaya yol açan serbest radikallerdir."
Fresh Approach Nutrition'ın sahibi Kristie LeBeau, "Yeterince meyve ve sebze yememek, yaşlanabilecek başka bir alışkanlıktır. Meyve ve sebzelerde bulunan yeterli antioksidanlar ve fitobesinler olmadan, serbest radikal hasarıyla savaşamayız ve yaşlanmaya karşı daha duyarlı oluruz" dedi.
Hatta bir çalışma, sebze ve meyve alımının artmasıyla birlikte pigmentasyonda bir artış olduğunu, cilde daha 'pembe' bir ışıltı kattığını ve bu da genç bir görünüme katkıda bulunduğunu gösterdi." Bunu kim istemez?
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Kalorileri kısıtlamak
Sağlıklı beslenmek ve şekerden uzak durmak, daha genç görünmek için çok önemlidir. Bununla birlikte, sarkaç çok fazla sallanıyorsa ve kalorileri kısıtlama konusunda takıntılı hale geldiğinizden endişe ediyorsanız, yardım isteme zamanı gelmiştir. Terapist Kimberly Hershenson, "Çok fazla kalori kısıtlamak aslında metabolizmanızı düşürür ve vücudunuzu açlık moduna sokar. O zaman vücudunuz aldığınız tüm kalorileri tutar ve bu da kilo vermeyi gerçekten yavaşlatır." dedi.
"Ayrıca, vücudunuz enerji için kalori yakan kas dokusunu parçalayacaktır. Anahtar, her üç ila dört saatte bir sağlıklı, küçük bir öğün yemektir. Bu sizi tok tutar, metabolizmanızı hızlandırır ve günün ilerleyen saatlerinde aşırı yemek yemenizi önler." diye ekledi.
Vücudunuzu yeterince sağlıklı gıda ile beslemek için her gün bir plan yapın.
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Güneşli günlerde güneş gözlüğü takmamak
Sahip olduğunuz her çantada bir çift güneş gözlüğü saklamanın zamanı geldi! Kurul onaylı bir plastik cerrah olan Dr. Christian Subbio, sürekli gözlerini kısmanın büyük kırışıklıklara yol açabileceğine dikkat çekerek şu ifadeler yer verdi; "Güneş gözlüğü takmamanın sizi yaşlandırdığını görünce şaşırabilirsiniz. Yaz aylarında ve kış aylarında yüksek düzeyde güneş ışığını yansıtabilen kar yağışı, gözlerin daha fazla kısılmasına neden olur. Bu tekrarlayan şaşılık, gözlerin kenarlarından dışarı doğru uzanan küçük çizgiler olan 'kaz ayaklarını' güçlendirir. Güneş gözlüğü takmamak, Botox için plastik cerrahınıza daha sık seyahat edin!" Yani evet, eczaneden güneş gözlüğü almak anlamına gelse bile, yüzünüzü taze tutmak için her zaman elinizin altında bir çift bulundurmalısınız.
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Kambur durmak
Yaşlı bir insan gibi yürürsen, daha hızlı olacaksın. Yürürken kambur durmak aslında enerjinizi düşürür. Biofeedback'te yapılan bir araştırma, katılımcıların kambur bir duruşla yürüdüklerinde daha sonra daha az enerjik hissettiklerini buldu. Bu, özellikle zaten depresyonu olan katılımcılarda belirgindi.
Kambur durmak ayrıca kaslarınızı ve tendonlarınızı çekerek gergin kaslara ve ağrıya neden olur. Kronik kamburluk, kronik sırt ağrısına bile yol açabilir. Kendinizi gerçekte olduğunuzdan yıllar hatta on yıllar daha yaşlı hissettirecek kronik bir sırt ağrısı gibisi yoktur.
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Kaşlarını çatmak
Sigara içmek gibi bazı kötü alışkanlıklar açıkça sağlığımızı ve yaşlanmamızı etkileyecektir. Bununla birlikte, yaptığımızın farkında bile olmadığımız ve bizi de etkileyebilecek küçük alışkanlıklar da vardır. Basit bir kaş çatma eylemi zamanla sizi daha yaşlı gösterebilir. Dr. Murray Grossan, "Gülümsemek insanı gençleştirir ve bağışıklığı artırır. Sadece 'sahte bir gülümseme' bile, aldığınız soğuk algınlığı sayısını azaltacaktır." dedi.
Bir daha işe giderken kendinizi kaşlarını çatmış halde yakalarsanız, gülümsemek için bir dakikanızı ayırın. Sadece anında bir ruh hali artışı hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda daha genç görüneceksiniz.
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Çok fazla kokteyl
Amacınız daha genç görünmekse alkol dostunuz değildir. LeBeau, "Alkol suyu kurutur ve DNA'ya zarar verir, bu da daha az genç bir görünüme yol açabilir." dedi.
Her hafta sonu arkadaşlarla kokteyller için buluşmak önemli bir şey gibi gelmeyebilir ancak zamanla sizi etkiler. Dr. Schlessinger'in belirttiği gibi, "Alkol vücudu kurutur ve cildin kırmızı, lekeli ve şişkin görünmesine neden olur. Alkol içmek, vücudun suyu emmek için kullandığı vazopressin ve anti-diüretik hormonun üretimini engeller. Bu, böbreklerin iki kez çalışmasına neden olur. Sisteminizden fazla suyu atmak kadar zor, cildiniz de dahil olmak üzere tüm organlarınızı susuz bırakıyor." İkinci içeceği atlayıp bunun yerine limonlu su içmek en iyisidir.
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Çok fazla koşmak
Hafta boyunca aktif kalmak ve egzersiz yapmak, o genç ışıltıyı korumak için çok önemlidir, ancak çok fazla iyi şeye sahip olmak kesinlikle mümkündür. Çok fazla koşmak, daha yaşlı görünmenize ve hissetmenize neden olabilir. Powerlifter ve eğitmen Robert S. Herbst, "Çok fazla koşmak kemikleri ve eklemleri cezalandırır ve kişi stres kırıkları ve kıkırdak hasarı alabilir. Ayrıca kalp kasına zarar veren kan belirteçleri ile ilişkilendirilmiştir." dedi.
Koşmak kardiyo için harikadır, ancak kas oluşturmaya yardımcı olmaz. Yaşlandıkça kaslarımızı güçlendirmek çok önemlidir, bu nedenle koşu rutininizi biraz ağırlıkla karıştırdığınızdan emin olun. Herbst, "Çok fazla koşan insanlar genellikle ağırlık antrenmanı yapmazlar, bu nedenle üst vücut kaslarının kuvvet antrenmanı ile tersine çevrilebilen doğal israfından muzdariptirler." diye açıkladı. "Ayrıca, omurgayı ve uzun kemikleri zorlayan ağırlık kaldırma egzersizleri yapmıyorlar, bu nedenle osteoporoza yol açabilen kemik yoğunluğundaki doğal düşüşü de engelleyemeyecekler. Açık havada koşarlarsa, ciltleri güneş ve kuruyan rüzgar gibi unsurlara maruz kalarak yaşlanacak."
Açık havada koşmak sizin için bir tutkuysa, koşu ayakkabılarınızı henüz asmayın. Sadece iç mekan egzersizleri, güçlendirme ve dinlenme günleriyle rutininizi bozduğunuzdan emin olun.
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Bütün gün oturmak
Gününüzün çoğunu oturarak geçiriyorsanız, yalnız değilsiniz. Çoğumuz işe giderken oturur, işte oturur, sonra akşamları televizyonun karşısına otururuz. Bütün bu oturmalar bizi yaşlandırıyor. American Journal of Epidemiology'de yapılan bir araştırma, çok fazla oturmanın aslında vücudumuzun hücrelerini yaşlandırdığını buldu. Araştırmacılar 1.500'den fazla yaşlı kadının kromozomlarını incelediler ve hücrelerimizdeki DNA'nın uçları olan hücrelerinin telomerlerine baktılar. Bu telomerler biz yaşlandıkça kısalıyor, ancak araştırmacılar çok fazla oturmanın ve aktif olmamanın kısalmayı sekiz yıla kadar daha hızlı gerçekleştirdiğini buldular!
Çalışma yazarı Aladdin Shadyab, TIME'a verdiği demeçte, "Sonuçlarımız, hareketsiz kalma ve telomerlerin kısalmasını önlemek için yeterli fiziksel aktivite yapmama kombinasyonunun daha kısa telomer uzunluğuna yol açtığını gösteriyor. Fiziksel aktivite yönergesini karşılamayan ve günde en az 10 saat hareketsiz kalan kadınlar biyolojik olarak daha yaşlıydı; hücreleri daha az hareketsiz olan kadınlara göre daha hızlı yaşlanıyor."
Bu etkiyi dengelemek için, bir egzersiz rutini yapın ve gün boyunca bol bol yürüyüş ve ayakta durma molaları verin.
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Öfke ve kin beslemek
Öfke, stres ve kin beslemek sadece iç organlarınıza zarar vermekle kalmaz, aslında erken yaşlanmaya da yol açabilir. Yakında ve yeni emekli olacak kişilerle çalışan, lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı ve emeklilik geçiş uzmanı olan Alixandra Foisy, "Tavır sizi son derece katı ve tavizsiz yapabilir ve kelimenin tam anlamıyla bedeni katılaştırabilir. Rahatlayamayan kişi iyileşemez. Vücut kendini iyileştirmek için harika bir iş çıkarır, ancak bunu yapabilmek için gevşemesi gerekir. Öfkeye tutunmak aslında koroner kalp hastalığı ile ilişkilendirilirken, depresyon hücresel yaşlanma ile bağlantılıdır.. Stresi veya öfkeyi tamamen önleyemeyebilirsiniz, ancak egzersiz, meditasyon ve düzenli sosyal katılım yoluyla olumlu yollar bulabilirsiniz." diyor.
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Pipetten içmek
Pipetten içmek çok zararsız görünüyor olabilir. Belki de bunu koyu renkli sıvıların dişlerinizi lekelemesini önlemek için yapıyorsunuz. Her halükarda, pipetlerinizi kullanımdan kaldırmanın zamanı gelmiş olabilir çünkü pipetten bir yudum almak için dudaklarınızı büzmek, ağzınızı çevreleyen "sigara içen tarzı" çizgilere yol açabilir.
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Sigara içmek
Kötü bir alışkanlığın fiziksel etkilerini göstermek için ikizler çalışması korkutucu sonuçları gözler önüne serdi. 2013 yılında Plastic and Reproductive Surgery dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sigara içmeyle ilgili ortaya çıkarmaya çalıştığı şeydi ve sonuçlar sarsıcıydı. Sigara içen ikizin yaşadığı ek kırışıklıkları ve sarkık göz kapaklarını gösteren bazı çok net karşılaştırma resimlerine ek olarak çalışma, sigara içme geçmişindeki beş yıllık bir fark kadar küçük bir farkın "ikizlerde yüz yaşlanmasında gözle görülür farklılıklara neden olabileceğini" buldu. Yüzünüzdeki yaşlanmayı karşılaştıracak bir görsel ikiziniz olmasa bile, konu erken yaşlanma olduğunda sigaranın olumsuz etkisine hemen hemen güvenebilirsiniz.
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Solaryuma girmek
Cildiniz için güneşte uzanmaktan daha kötü olan tek şey, bronzlaşma yatağının UV ışınlarının altına uzanarak sahte bir ışıltı elde etmektir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bile, artan cilt kanseri riski, erken cilt yaşlanması ve cilt dokusundaki değişiklikler dahil olmak üzere kapalı alanda bronzlaşmanın oluşturduğu çok gerçek risklere işaret ediyor. Kanserle dolu, çatlamış, kırış kırış ciltten daha seksi bir şey yok, değil mi? Yanlış. Bronzlaşma üyeliğinizi teslim etme ve solgun, yumuşak, kırışıksız cildin güzelliğini kucaklama zamanı. Bu bir ayarlama olabilir ancak 20 yıl sonra bir değişiklik yaptığınıza memnun olacaksınız.
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Stresinizi yönetememek
Belki de bu listedeki hiçbir alışkanlık sağlığımız ve yaşlanmamız için stres kadar tehlikeli değildir. Stresli hissetmek sadece gününüzün mutluluğunu çalmakla kalmaz, aynı zamanda bu süreçte sizi daha da yaşlandırır. Psikiyatrist Jared Heathman, "Araştırmalar, aşırı endişelenmenin erken yaşlanmaya yol açabileceğini göstermiştir. Sık sık veya alışılmış olarak endişelenmek kortizolü artırır ve oksidatif hasarı teşvik eder" dedi. "Bu, ömrü iki ila sekiz yıl azaltabilecek daha kısa telomer uzunluklarıyla sonuçlanır."
Bu hızlandırılmış yaşlanma sürecinin sorumlusu stres hormonu kortizoldür. Ebe Elizabeth Manning, "Kortizol, yoga ve meditasyonda elde edebileceğimiz 'gevşeme tepkisi' tarafından tetiklenen sağlık ve zevk hormonlarını sıkıştıran stres hormonu olarak kabul edilir" dedi. "Kortizol, kelimenin tam anlamıyla, tombul küçük hücrelerimizde kırışıklıklara neden olarak kuru üzüm gibi buruşmamıza neden oluyor."
Ve yaşlanmaya neden olan sadece hücrelerimizdeki stres değil. Manning, "Stresli olduğumuzda, kendimize bakma, bol su içme, doğru yiyecekleri yeme ve düzenli kişisel bakım yapma olasılığımız daha düşük. Bunun yerine mola vermiyoruz, kendimizi maksimumda zorluyoruz, bilgisayar ekranına gözlerimizi kısıyoruz. Stresli olduğumuzda, yüzlerimizi çimdikliyor ve buruşturuyoruz, kaşlarımızı çatıyoruz ve dudaklarımızı büzüyoruz. Kambur, yorgun ve sarkıkız." diye açıkladı.
Stresi atmanıza yardımcı olacak beyin fırtınası etkinliklerine başlayın. Yeni bir antrenman dersi deneyin veya iyi bir arkadaşınızla yürüyüşe çıkın.
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7/24 telefona bakmak
Boynunuzdaki deri yüzünüzdeki deriden daha incedir ve erken yaşlanma belirtilerini göstermeye daha yatkındır. Telefonunuza kalıcı olarak bağlıysanız, bu iyi bir haber değil. Kurul onaylı dermatolog Dr. Joel Schlessinger, cep telefonunuza, dizüstü bilgisayarınıza veya tabletinize sürekli baktığınızda meydana gelen ve "teknolojik boyun" olarak bilinen çok gerçek (ve çok yeni) bir fenomeni paylaştı. Çoğu insan gibiyseniz, günde neredeyse üç saat telefonunuza bakarsınız. Başınızın bu öne eğikliği, boyunda sıkılık kaybı, fiziksel zorlanma ve boynunuzun ön kısmındaki derinin erken kırışması ile sonuçlanır. Dr. Schlessinger çözüm basit diyor ve şunları ekliyor; "Baktığınızda telefonunuzu veya cihazınızı daha yüksekte tutun. Mümkün olduğunca başınızı nötr konumda tutmaya çalışın ve cihazlarınızda geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. Bir dizüstü bilgisayarda çalışıyorsanız, bir masaya oturun ve monitörü göz hizasına yerleştirin."
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Çok fazla televizyon izlemek
Annelerimizin haklı olduğu ortaya çıktı. Televizyon beynimiz için gerçekten kötü. JAMA Psychiatry'de yapılan bir araştırma, TV'nin beynimiz üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışmaya ayrılan sürenin en düşük yüzdesi ve en yüksek TV izleme yüzdesine sahip olan araştırmaya katılanların beyinlerinde aslında değişiklikler vardı ve bunlar iyi değildi. Bu katılımcılar beyin gücü testlerinde daha düşük puan aldılar, bu da bilişsel olarak iyi performans gösteremedikleri anlamına geliyor. Çok fazla TV izlemek, beynimizi eskisi gibi performans gösteremeyecek kadar yaşlandırır. Götürmek? Kapatın ve dışarıda yürüyüşe çıkın.
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Uykuyu atlamak
Dört ya da beş saatlik uykuyla kendini iyi hisseden insanlardan biri olsanız bile, bu size hizmet etmiyor. Her gece geç yatmak vücudumuza kendini yenileme ve kendini yenileme şansı vermez. Bu sadece yaşlanma sürecine katkıda bulunur. Uykuyu atlamak bile daha kısa bir yaşam süresine yol açar. Dr. Casciari, Health'e "Yedi saatlik aralık içinde uyumak en uygunudur" dedi. Bu gece sadece 15 veya 30 dakika erken yatmayı deneyin ve nasıl hissettiğinizi görün.
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Yüz üstü uyumak
Sırtüstü uyuyan biri değilseniz, yatma vakti rutininizi değiştirmenin zamanı geldi. Kurul onaylı bir plastik cerrah ve The Age Fix: A Leading Plastic Surgeon Reveals How to gerçekten On Yıl Daha Genç Görüneceğini Açıklıyor kitabının yazarı Dr. Anthony Youn, olarak şunları söyledi: "Uyku kırışıklıkları gerçektir ve kalıcı olabilir. Elbette, bükücüden sonra bir gece yüzünüzde uyumak kalıcı çizgiler oluşturmaz, ancak her gece, her yıl yüzünüzde uyursanız, o zaman bu uyku kırışıklıkları sonunda kalıcı olarak orada kalacaktır. İyi haber şu ki, bir çözüm var, "Sırt üstü veya yan yatın ve yüz üstü uyumanız gerekiyorsa, yüzün kırışmasına neden olma olasılığı daha düşük olan saten veya ipek bir yastık kılıfı deneyin."
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Kötü cilt bakımı
Yaşlanmanın etkilerini sınırlamak söz konusu olduğunda temel cilt bakımı çok önemlidir. Yüzünüzü yıkamadan geçen uzun bir günün ardından yatağa gitmek ne kadar cazip gelse de Dr. Youn bunun büyük bir hata olduğunu söylüyor. "Bu gerçekten olmaması gereken kötü bir alışkanlık. Makyaj, günün kiri, yağı ve kirliliği gözeneklerinizi tıkar ve sivilceye neden olabilir. Cildiniz geceleri kendini yeniler ve bunu çok iyi yapamaz."
Yatmadan önce yüzünüzü yıkamak konusunda bir rock yıldızı olsanız bile, nemlendiriciyi atlamamanız da aynı derecede önemlidir. Cilt uzmanı ve cilt bakım markasının kurucusu Frank Fanning şunları söyledi: "Cilde nem ve lipidleri geri kazandırarak, biz insanlar, çizgileri ve kırışıklıkları azaltan, pul pulluğu azaltan, daha yumuşak bir his veren, gelişmiş elastikiyete sahip bir vücuda sahip olacağız. Bu daha iyi hücre yenilenmesi (özellikle geceleri) ve geliştirilmiş bağışıklık sistemi tepkisi anlamına geliyor."
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DAHA GENÇ GÖRÜNMEK SİZİN ELİNİZDE!
Tüm bu kötü alışkanlıkları ve bunların olumsuz etkilerini öğrenmek ezici gelse de bu olumludur. İyi haber şu ki tüm bu alışkanlıklar ve seçimler bize bağlı. Yaşam tarzı faktörlerinin vücudumuzun yaşlanması üzerinde büyük bir etkisi var. O yüzden bugün kontrolü ele almaya başlayalım.
Sağlıklı yaşlanma ile ilişkili bazı yaşam tarzı faktörleri, yüksek eğitim, sigara içmemek, sağlıklı beslenmek, aktif kalmak ve alkolü sınırlamaktır. Odaklanmak için bir alan seçin ve bugün değişiklik yapmaya başlayın. Size ilginç gelen bir sürekli eğitim sınıfına kaydolun. Normal fast food kahvaltınızı doyurucu bir kase yulaf ezmesi veya koşarken smoothie ile değiştirin. Bazı arkadaşlarla yeni bir dans fitness dersi deneyin. Küçük değişiklikler erteledikçe birikir. Bu yüzden bugün başlayın!