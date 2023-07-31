Önemsiz gibi görünen bu alışkanlıklara dikkat! Sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösteriyor

İŞTE SİZİ YAŞLI GÖSTEREN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR…

Güneş kremini atlamak

Elbette dışarıya her çıktığınızda güneş kremini yinelemek biraz zahmetlidir. Ancak güneş hasarı sadece cilt kanserine yol açmaz, kırışıklıklara ve güneş lekelerine de yol açar. Kurul onaylı bir dermatolog ve DermWarehouse'un kurucusu Dr. Alan J. Parks şöyle dedi: "Bunun bariz göründüğünü biliyorum, ancak sizi inanılmayacak kadar yaşlandıracak tek korkunç alışkanlık güneş kremi kullanmamaktır. Cildin yüzde doksanı yaşlanma güneşten gelir, bu nedenle günlük olarak güneş kremi sürmek genç görünmenizi sağlamak için edinebileceğiniz en iyi alışkanlıklardan biridir."

Zarar verenin sadece yaz güneşi olmadığını da vurguluyor: "Bulutlu günlerde ve kış aylarında bile her zaman güneş kremi sürün. En zararlı UVA ışınları bulutlardan ve camdan geçebilir."