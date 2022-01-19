Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, ilk devresinin ardından yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçın devre arasında hocaları Sumidica'ya kırmızı kart gösterilmesine tepki gösterdi.

Çelikel, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, maçın ertelenmesi kararının ardından orta hakeme, “Sahayı neden temizletip, oynatmıyorsunuz?” demiş sonrasında anlamsız ve sebepsiz bir şekilde kırmızı kart ile cezalandırılmıştır. Her maç her hafta olduğu gibi bu maçta da aleyhimize basit bir karar verilmiştir. İzahı yapılamayacak kararların verilmesini artık anlamlandıramıyoruz" ifadelerine yer verdi.